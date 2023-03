Il suo nome d’arte è Paolo Noise ed è un noto conduttore radiofonico, conosciuto soprattutto per la sua presenza ne Lo Zoo dei 105. In realtà la sua carriera è ricca di esperienze anche come disc jockey e come produttore discografico, ma il pubblico lo conosce soprattutto per la sua attività ironica in radio. Alla scoperta della sua vita e della sua carriera professionale.

Paolo Noise: la vita e la carriera del conduttore radiofonico

Paolo Noise, pseudonimo di Paolo Federico Nocito, è nato a Milano l’8 settembre 1974 sotto il segno della Vergine e attualmente ha 49 anni. La sua carriera all’interno della radio comincia quasi subito ma inizialmente lavora per alcune realtà locali. Prima di raggiungere la notorietà che attualmente gode, Paolo Noise ha lavorato anche in televisione. Si ricorda, infatti, la sua esperienza come conduttore televisivo nei programmi Euromachine con Isa B e Neuromachine con Fabio Alisei: erano gli anni che andavano dal 1999 al 2003. A partire dal 1997 Paolo Noise si tuffa nel magico mondo della musica, esibendosi sia come DJ, sia come remixer. Tale passione, tra l’altro, lo accompagnerà per tutti gli anni a seguire.

La sua carriera come conduttore radiofonico comincia a prendere piede in modo molto spinto a partire dal 2002, anno in cui incontra Marco Mazzoli, al timone del programma My compilation, in onda su Rai 2. Dopo quel primo incontro e quella esperienza televisiva, Paolo Noise entra ufficialmente all’interno del team de Lo Zoo dei 105. In contemporanea ha anche condotto la trasmissione Samples con Wender su Radio 105. Nel 2011 si sposta da Radio 105 e approda a Radio Deejay, dove conduce diverse trasmissioni, tra cui: Trin Trun Tran, Fuori Frigo e Asganaway, insieme ad Albertino, Fabio Alisei e Wender. Tre anni dopo, nel 2014, Paolo Noise ritorna a lavorare per Radio 105 in veste di autore televisivo e conduttore. Nel 2016 partecipa al programma tv #SocialFace.

Sapevate che Paolo Noise è anche un imprenditore? Il conduttore, infatti, ha fondato la linea di abbigliamento Noise Fuktory ed è anche co-fondatore del brand Orologi Fumagazzi, i cui spot hanno spesso suscitato numerose risate e, allo stesso tempo, polemiche.

Tra i suoi lavori come produttore discografico e remixer, è bene ricordare: Mr. Saxobeat di Alexandra Stan, Feel It (in collaborazione con Yves), Miss Me Feat. LeRoy Bell etc.

Nel 2020 Paolo Noise rilascia sulle principali piattaforme musicali il singolo Con tutta la voce, in collaborazione con Carolina Marquez e Jack Mazzoni. Nel 2022, infine, pubblica Maranza, singolo rilasciato insieme ai compagni e amici Jack Mazzoni e Skar & Manfree.

La vita privata di Paolo Noise

Attivissimo sui social media, Paolo Noise è seguito da 346 mila follower su Instagram (@paolonoise).

Sulla sua vita privata non si hanno moltissime informazioni. Una cosa però è certa: dal 16 giugno 2018 Paolo Noise è sposato con Stefania Caroli, insieme a lui in realtà dal 2010.

Quella di Paolo Noise è una personalità irriverente e sicuramente poco “tranquilla”, soprattutto se si considera il format de Lo Zoo dei 105. È seguito e apprezzato, anche durante i suoi tour estivi in veste di DJ.