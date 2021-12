Molti lo definiscono il Jason Momoa birmano e a guardarlo bene, questo titolo gli calza a pennello. Un ragazzo dal fascino wild, con capelli lunghi e tatuaggi che ricoprono un fisico perfetto. Paing Takhon è molto popolare in Asia, ma della sua vita privata non si sa molto.

Gira voce sia figlio di un banchiere birmano. Scopriamo qualcosa in più sul giovane Paing Takhon, che oltre ad essere paragonato al bellissimo “dio dei mari” Jason Momoa, sembra proprio essere la star in Asia.

Chi è Paing Takhon

Paing Takhon è nato in Myanmar, in Birmania, il 17 settembre 1996. Nel 2014 ha iniziato a lavorare come modello, poi la sua carriera è esplosa. È infatti sbarcato prima nel mondo del cinema e poi in quello della musica.

Nel 2017 debutta sul grande schermo come protagonista per il film Midnight Traveller, successivamente ottiene un ruolo da coprotagonista per il film Bad Boy 2. Nel 2018 invece, ha recitato per il film horror Thaman Kyar (Weretiger), per poi successivamente prendere parte ad altri film dello stesso genere. In contemporanea con la carriera da attore, Paing porta avanti anche la carriera musicale. Sempre nel 2017 lancia il suo album Chit Thu (Lover).

Come modello, Paing è stato il volto di molti marchi. Il suo primo importante lavoro per questo settore è stato per Pond’s Myanmar, nel 2014, quando ha appunto iniziato la sua carriera nel mondo della moda. Nel corso del tempo è stato ambasciatore per diversi marchi internazionali con sede anche in Asia e soprattutto nel suo paese natale. Tra i marchi a cui ha prestato il volto ci sono Oppo, Telenor, Sunkist, Sailun Tire e la bevanda energetica T247.

Carriera e curiosità

Il giovane talento è anche entrato nella top 10 della classifica dei migliori attori attualmente in circolazione secondo il The Maynmar Times e BuzzFeed, che lo ha citato nella classifica 23 Stunning South Asian Men That Are Too Gorgeous for Words. Ma moda, recitazione e musica non sono le sole cose in cui riesce meglio. Scrutando il suo profilo Instagram da 768mila follower, si intuisce come Paing Takhon coltivi molte passioni, dalle più personali alle più nobili. Paing è infatti un forte sostenitore di uno stile di vita salutare, è un grande sportivo e segue una dieta composta prevalentemente da cibi sani.

Il modello ha anche una passione per l’arte, e pubblica sul suo profilo molti dei suoi lavori tra disegni e dipinti. È un grande amatore delle automobili di lusso e d’epoca, ma soprattutto, sembra avere un forte amore per gli animali. Ha infatti molti cani e gatti, ma si adopera anche per aiutare gli animali meno fortunati.

L’impegno nella beneficienza

Paing è indubbiamente amante anche della bella vita, ma è anche molto generoso. Oltre ad aiutare gli animali meno fortunati, infatti, il talentuoso modello ha donato i soldi ricavati dalla vendita del suo album ai bambini orfani della scuola di Ananda Metta. Su Instagram inoltre, è immortalato un momento molto toccante in cui si vede Paing regalare ai suoi inconsapevoli e commossi genitori, una casa e un auto.

Insomma, Paing Takhon non è solo il Jason Momoa birmano, non è solo bello e talentuoso, ma grazie al suo cuore d’oro, si prende il suo posto di diritto tra le personalità più influenti del mondo dello spettacolo.

Condanna a 3 anni di carcere

Paing è stato condannato a 3 anni di carcere e lavori forzati per aver preso parte alle proteste contro il regime in Myanmar. Il modello si è esposto in prima persona protestando contro il golpe militare e condannando il governo sui social e partecipando a diverse manifestazioni e marce di ribellione. Nonostante tutti i suoi fan si siano mobilitati per lui, il regime militare ha deciso di portarlo in tribunale facendolo condannare a 3 anni di carcere e lavori forzati.