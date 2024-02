Scopriamo come sarà l'oroscopo di marzo 2024 per il segno dello Scorpione

Scopriamo insieme, nell’articolo seguente, l’oroscopo per il mese di marzo 2024 per il segno zodiacale dello Scorpione. Questo mese sicuramente vi sorprenderà!

Oroscopo Scorpione marzo 2024: le previsioni

Cari amici dello Scorpione, il mese di marzo sarà all’insegna dei cambiamenti sia in amore e sia nel lavoro, in particolare. Dalla dissonanza di Giove alla forza di Saturno, tutto influenza il vostro equilibrio emotivo. Nella prima parte del mese di marzo 2024 i nostri amici dello Scorpione potranno risentire dei cambiamenti e di un’instabilità sentimentale. Chi è in coppia potrebbe affrontare una discussione e qualche malinteso con il partner, mentre marzo sarà un ottimo mese per i single che avranno molte occasioni interessanti per nuove conoscenze. E chissà che non scatti l’amore e l’incontro con la persona che vi affiancherà nei prossimi mesi?

La seconda parte del mese di marzo 2024 invece sarà più serena e rilassata, rispetto alla prima. Dalla metà alla fine del mese infatti potrete anche aprirvi a nuove conoscenze in ogni ambito, quindi anche chi è in coppia potrebbe fare nuove amicizie. Il lavoro invece andrà bene per i nativi della prima decade, e sarà motivo di insoddisfazione e ripensamenti per quelli della seconda decade.

Un consiglio: siate ponderati nelle vostre scelte, soprattutto economiche, nella prima metà del mese. Non lasciatevi abbindolare da qualche proposta che vi si presenterà prossimamente e che magari all’inizio vi sembrerà perfetta, in realtà potrebbe portarvi problemi finanziari.

Oroscopo di marzo 2024 per il segno dello Scorpione: amore, lavoro, salute

Abbiamo visto cosa aspetta gli amici dello Scorpione nel mese di marzo 2024 che in generale sarà un mese di alti e bassi tra la prima e la seconda parte. Ma adesso vediamo insieme le previsioni per amore, lavoro e salute.

Amore: marzo 2024 enfatizza l’amore e le relazioni inneggiando alla passione, l’intensità e la profondità emotiva. Per coloro che già sono in coppia, questo mese incoraggia a entrare sempre più in connessione con il partner e magari esplorare una profondità maggiore. E’ questo il momento giusto se vuoi parlare di un argomento fino a ora “tabu” con il partner per avere maggiore intimità e connessione.

Passiamo ai single dello Scorpione. Siete pronti? Il mese di marzo lo vivrete come sulle montagne russe a livello emotivo. Vi aspettano infatti nuovi incontri, relazioni intense e appassionate. Per voi le stelle si allineano per relazioni basate sull’attrazione reciproca e su una connessione di anime che aprirà il tuo cuore al fortunato/a.

Lavoro: nell’attività professionale i cari scorpioncini saranno pervasi da determinazione, costanza e desiderio di cambiamenti. Perfetto per il mese di marzo che, come visto, sarà proprio incentrato sul cambiare, vale anche per l’aspetto esteriore. E sarà la tua forza e determinazione nel lavoro a farti prendere una decisione inaspettata: potrebbe arrivarti la proposta tanto attesa.

Dato che siamo nel mese dei cambiamenti, se stai cercando un’altra carriera o vuoi cambiare lavoro è il momento di pensarci concretamente perché marzo ti dà la possibilità di seguire le tue passioni e nuove opportunità.

Salute: come saprai bene, voi Scorpione siete appassionati e profondi in ogni aspetto della vita, ma spesso per il bene altrui sopprimete le emozioni per questo potrete provare stress e nervosismo. Marzo serve per ricordarti di pensare in primis alla tua salute mentale e fisica, e al benessere. Il consiglio è di mangiare bene, fare attività fisica e dormire il necessario.

Cari amici dello Scorpione, nel complesso il mese di marzo 2024 sarà piuttosto positivo anche se in partenza vi sembrerà di essere turbati dai cambiamenti, marzo si rivela perfetto per rinnovarvi dall’aspetto esteriore a quello interiore. E’ il vostro momento per abbracciare il successo.