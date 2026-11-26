In Giappone il calendario della fortuna 2027 è diventato una moda: basta cercare la propria data di nascita per capire cosa aspettarsi.

Sui social e nei siti dedicati all’oroscopo torna a circolare il calendario giapponese della fortuna per il 2027. Il funzionamento è semplice: si cerca la propria data di nascita e si legge la posizione che occupa nella classifica dell’anno a venire. Più la data è in alto, più il 2027 dovrebbe essere favorevole.

Nel Paese d’origine, il motto nankuru nai sa descrive un atteggiamento di fiducia nel corso delle cose. Come direbbe Max Pezzali, significa che “tutto va, come deve andare”. Il calendario si colloca in questa tradizione come una specie di oracolo, da consultare prima di prendere decisioni.

Come nasce e a cosa serve

Il calendario non va confuso con il Rokuyō, il datario a sei cicli che si basa sulle fasi lunari, sulla teoria dei cinque elementi cinesi (legno, fuoco, terra, metallo, acqua) e sullo yin e yang. Il calendario della fortuna assegna invece a ogni data una posizione in base alla buona o cattiva sorte, la cosiddetta iella.

In Giappone le persone lo usano per scegliere il momento di eventi importanti come matrimoni, aperture di attività, traslochi e perfino funerali. Il sito giapponese Uranai3 lo ha diffuso per primo, mentre l’istituto di lingua giapponese Yakurefu lo ha rilanciato sui social. Il calendario combina elementi di numerologia e lo Shichū Suimei, un’antica disciplina astrologica di origine cinese nota anche come Quattro Pilastri del Destino.

La classifica del 2027

Il calendario copre tutte le 366 date possibili, compreso il 29 febbraio, e le ordina dalla più alla meno favorita. Il 1 gennaio 2027 corrisponde alla prima posizione associata al 13 novembre, mentre il 2 gennaio 2027 è legato al 22 novembre, alla seconda posizione. Il 29 febbraio è indicato con il 16 giugno, la 366ª posizione, pur non essendo il 2027 un anno bisestile.

Per leggere il proprio risultato basta confrontare la data di nascita con la tabella completa, che elenca ogni giorno dell’anno con la posizione corrispondente. Chi è nato il 27 giugno, ad esempio, trova questa data in rosso nel calendario, indicata con la posizione 178.