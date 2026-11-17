Dodici segni, una settimana di tensioni, incontri e occasioni di lavoro: ecco cosa prevede Paolo Fox dal 16 al 22 novembre 2026.

Le previsioni astrologiche di Paolo Fox per la settimana dal 16 al 22 novembre 2026 riguardano tutti i dodici segni dello zodiaco. Amore, lavoro, benessere e fortuna sono i temi principali, con una lettura dedicata anche alla giornata del 17 novembre.

Prima di entrare nel dettaglio è utile ricordare una premessa. L’oroscopo non sostituisce il parere di medici, specialisti o altri professionisti, e l’astrologia non è una scienza. Il modo migliore per leggere queste pagine è con curiosità e un certo distacco critico, come si fa con un passatempo.

Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Per l’Ariete la settimana porta occasioni nuove sul lavoro, con progetti da portare avanti con fiducia. In amore serve invece qualche revisione: la Venere contraria segnala tensioni che dovrebbero attenuarsi a dicembre, quando si profila un weekend più favorevole.

Il Toro deve tenere d’occhio polemiche e discussioni nate già nei giorni precedenti. Il segno è paziente, ma la pazienza ha un limite: con chi non comprende le sue ragioni può diventare polemico. Una certa distensione aiuterebbe parecchio.

I Gemelli hanno la Luna dalla loro parte, favorevole a incontri e rapporti di coppia. Giove e Marte sostengono idee e progetti nuovi. Per alcune persone, anche in coppia, è previsto un cambiamento importante che può riguardare la casa.

Per il Cancro la parola chiave è cautela. Le frasi troppo dirette e le polemiche richiedono attenzione, e Saturno tende a far inciampare proprio su questi temi. Il 18 novembre è indicato come giornata adatta a fare richieste o a cercare una mediazione.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il Leone è invitato a esprimere i sentimenti in modo più sereno. Per questo segno è un anno importante, e Giove, Marte e Saturno accompagnano una ripartenza significativa. Conviene però preservare le energie, procedere con prudenza davanti ai contrattempi e concedersi tempo per il recupero.

La Vergine trova una giornata utile per i sentimenti e le nuove conoscenze. I rapporti partono con un po’ di diffidenza, ma dovrebbero migliorare a dicembre. Ciò che si costruisce adesso servirà a organizzare il 2027, e chi lavora in proprio sta già coltivando un’idea.

La Bilancia ha Venere nel proprio segno, che favorisce gli incontri e rende buona la partenza della settimana. È un momento in cui si vuole far valere le proprie idee, anche se non mancano avversari più o meno nascosti. Serve prudenza nelle discussioni che coinvolgono Ariete e Cancro.

Lo Scorpione può contare su prospettive interessanti in vista di dicembre, con sentimenti che potrebbero dare soddisfazioni. È un buon momento per lasciarsi alle spalle una difficoltà che dura da tempo. L’inizio di settimana è un po’ agitato, con molte cose da fare già nella giornata.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il Sagittario vive una fase di azione e forza, con la Luna favorevole. Incontri, rapporti di coppia e amicizie possono rimettersi in moto. Conviene muoversi oggi e domani, perché a metà settimana potrebbero arrivare distrazioni e un po’ di stanchezza.

Il Capricorno è invitato a recuperare il rapporto con il partner. Chi ha dubbi sentimentali dovrebbe non decidere subito e attendere dicembre, mese più favorevole per superare gli ostacoli in amore. Sul lavoro arrivano risposte e anche qualche vittoria.

L’Acquario trova occasioni di incontri interessanti grazie a Venere favorevole. Sul lavoro è meglio evitare decisioni affrettate. Nelle relazioni, la lettura del segno suggerisce di evitare la gelosia.

I Pesci sono più sensibili del solito e devono affrontare qualche piccola tensione. Il 18 e 19 novembre sono giornate molto adatte a colloqui e richieste, e conviene prepararle fin da ora. Per la sera è consigliato un po’ di relax.