Ogni segno ha il suo ruolo nella trama della settimana, e le stelle decidono i colpi di scena.

Ogni settimana l’oroscopo mette in scena dodici segni come se fossero i protagonisti di una serie tv, con svolte improvvise, parole chiave da ricordare e un finale che lascia il lettore in attesa della puntata successiva. Le previsioni per la settimana dal 21 al 27 novembre portano la firma di Francesca Tumiati, e il copione è diviso tra chi deve osare e chi deve fare manutenzione alla propria esistenza.

Il tono è quello del colpo di scena. Ogni segno riceve un invito all’azione e una parola chiave della settimana, che funziona come il titolo di un episodio. Il risultato è un racconto che alterna incoraggiamento e ironia, con i segni che devono scegliere in fretta da che parte stare.

Il copione dei dodici segni

Per l’Ariete è il momento di fare ordine e ribaltare lo scenario conosciuto, con la parola chiave spiazzare. Il Toro torna a brillare, e anche i single hanno una luce nuova che attira consensi. I Gemelli sono chiamati a interrompere la catena dei non detti, con la gratificazione come parola guida.

Il Leone vive una scalata professionale solitaria e deve scegliere se cambiare, avanzare o restare, con l’invito a osare. La Vergine ha davanti un cambio radicale dell’esistenza, anche sul lavoro, e secondo le previsioni non ha più scuse. Per l’Acquario le difficoltà svaniscono, come se qualcuno avesse aperto una finestra su una nuova soluzione, mentre i Pesci sentono una scossa che li spinge a mutare pelle.

Il cielo come regista

Accanto ai segni c’è il cielo, che secondo la previsione di un’altra fonte muove i fili della settimana. Il Sole è entrato in Sagittario e porta ottimismo e voglia di esplorare. Marte passa dal Leone alla Vergine giovedì 26 novembre, spostando l’energia dall’impulso creativo all’efficienza pratica. Mercurio in Scorpione rende i pensieri profondi, mentre Venere in Bilancia protegge armonia e diplomazia nei legami.

La Luna apre la settimana in Toro tra lunedì 23 e martedì 24 novembre, poi passa in Gemelli il 25 e 26, in Cancro il 27 e 28, e raggiunge il Leone domenica 29. Questa seconda fonte colloca il periodo dal 23 al 29 novembre, mentre le altre previsioni parlano della settimana dal 21 al 27. Le date non coincidono, quindi conviene verificare il periodo di riferimento prima di leggere il proprio segno come l’episodio della settimana.

Chi vuole seguire la trama può controllare il proprio segno, annotare la parola chiave e confrontarla con i passaggi lunari del calendario. Se il periodo di riferimento è quello dal 23 al 29 novembre, la fase Luna in Cancro di venerdì e sabato coincide con la voglia di protezione domestica descritta per la settimana.