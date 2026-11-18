Chi inizia a fare sport ha bisogno di un programma semplice e accessibile. Ecco come organizzare le prime quattro settimane.

Sempre più persone stanno iniziando ad allenarsi, e tra chi segue i social c’è chi prova per la prima volta i pesi o si pone l’obiettivo di eseguire il primo trazione alla sbarra. Per chi parte da zero, o torna dopo molto tempo, trovare un programma davvero adatto non è semplice.

Il Women’s Health+ 4-Week Beginner Workout Plan nasce proprio per questo: offre sessioni di forza e di cardio della durata di 20-45 minuti e risponde alle domande più comuni su come iniziare un percorso di fitness. Secondo Kristen McParland, CPT, che segue il programma per quattro settimane, allenarsi porta benefici a ogni età: aumenta la forza totale del corpo, rende più sane ossa, legamenti e tendini e può migliorare la pressione sanguigna e le difese immunitarie.

Come si articola la settimana

Nell’arco delle quattro settimane si alternano giorni di allenamento di forza, cardio facoltativo, recupero attivo e riposo. Ogni sessione di forza comprende un riscaldamento e un defaticamento, utilizzabili anche nei giorni di cardio.

Per la forza servono manubri, kettlebell, uno step o un box e una slam ball. Chi non dispone di kettlebell o slam ball può sostituire quegli esercizi con un manubrio.

Il cardio è importante per tutti, perché quando si solleva un carico pesante il cuore deve reggere lo sforzo. Corsa, bicicletta o camminata veloce rafforzano la resistenza cardiaca. Chi parte da zero può iniziare con l’interval training: 30 secondi di sforzo seguiti da 1-2 minuti di passo leggero, per un totale di circa 20 minuti. Col tempo si riducono le pause e si arriva a mantenere un ritmo intenso per 15-20 minuti.

Il progresso settimana dopo settimana

Nella prima settimana si completano le cinque sessioni nei giorni più comodi, curando la tecnica e rispettando i due giorni di riposo. Nella seconda si ripetono gli allenamenti modificando una sola variabile, come le ripetizioni, il carico, la velocità del movimento o il numero di serie. Se qualche sessione è saltata, conviene completare prima la prima settimana.

Nella terza settimana si può ripetere il programma oppure cambiare ancora una variabile, inclusa l’ampiezza del movimento e i tempi di recupero. Chi si sente pronto può provare la terza sessione di forza a corpo intero. Nella quarta settimana si svolgono sei allenamenti, aumentando la difficoltà su una variabile per volta; è possibile anche portare il cardio a 30-40 minuti oppure aumentare del 10% l’obiettivo di passi quotidiani.

Dopo le quattro settimane

Per continuare a migliorare si può ripetere il programma con pesi più alti, applicando il sovraccarico progressivo, cioè aumentare gradualmente lo stimolo sui muscoli. Per i movimenti della parte superiore del corpo si può aggiungere 2,5-5 libbre, per quelli della parte inferiore 5-10. Un buon riferimento è terminare ogni serie con due o tre ripetizioni di margine rispetto al cedimento. In alternativa, si possono aumentare le ripetizioni.

Il programma indica anche percorsi successivi per obiettivi specifici: rafforzamento osseo, ricomposizione corporea, allenamento dopo i 50 anni e lavoro sui glutei. Claudette Sariya, CPT, istruttrice NASM a New York, e Olivia Luppino, editor di Women’s Health, completano il team di riferimento.