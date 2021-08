Quando è stato creato, il primo orologio Bulgari Bulgari Roma non è stato certamente pensato per essere messo in vendita. In poco tempo però è riuscito a diventare uno dei simboli del marchio. Così tanto apprezzato che nel 2020 è stato creato un altro orologio dedicato proprio a questo primo modello: il Bulgari Bulgari Cities Special Edition, che si ispira a diverse capitali nel mondo.

Ma com’è nato il primo orologio della celebre mason romana? Come ha fatto a conquistare il mercato in così poco tempo?

Orologio Bulgari Bulgari Roma

Era il 1975 quando Bulgari, allora attiva già da ben 91 anni, presentava nella sua vastissima collezione il primo orologio con il suo logo. Prima di allora il marchio fondato dall’argentiere greco Sotirio Bulgari, si era fatto conoscere come eccellenza sul territorio e all’estero, in fatto di alta gioielleria, ma Bulgari non era nuova a creare tendenze e non fu da meno neanche quella volta, con il suo primo orologio.

Il successo del Bulgari Bulgari Roma fu immediato. Si trattava di un modello con cassa a cilindro in oro giallo decorata dalle scritte “Bvulgari” e “Roma” incise sulla lunetta. Un’edizione limitata che doveva essere un regalo per i cento migliori clienti della maison, in occasione del Natale di quell’anno. L’orologio però piacque così tanto che ovviamente ne aumentarono le richieste e Bulgari ne estese la produzione.

Orologio Bulgari Bulgari: la prima collezione

Due anni dopo, nel 1977, ecco nascere la prima collezione di orologi Bulgari Bulgari come evoluzione del predecessore Bulgari Roma. Il segreto del successo di questo orologio si può ritrovare proprio nel suo design, un vero e proprio omaggio alle origini romane del brand: se la cassa cilindrica ricorda infatti le colonne dei monumenti della Roma antica, la lunetta si ispira chiaramente alle monete che recavano incise il nome dell’imperatore, mentre al centro ne ritraevano il profilo.

Come dicevamo, l’orologio con il tempo è diventato simbolo del marchio e nel corso degli anni ha subito diverse modifiche pur mantenendo i tratti estetici originari. Un chiaro esempio di come passato e presente siano strettamente collegati non solo da una linea temporale (curioso il fatto che si stia parlando di un orologio), ma anche dalla moda, che si modifica, cambia e, spesso, ritorna.

Orologio Bulgari Bulgari: l’omaggio di un brand ai propri clienti

Tanto scontato quanto vero, per fare la storia non contano solo il talento, gli ottimi materiali e quanta innovazione si possa portare in un determinato campo. Per diventare un vero status symbol, conta anche quanto un brand sappia fidelizzare i propri acquirenti e con il suo primo orologio, Bulgari ne ha dato chiara dimostrazione.

Non solo sotto un periodo tanto importante per la tradizione, come il Natale, ha deciso di fare un regalo ai clienti più affezionati, ma è stata anche in grado di farli sentire importanti: li ha fatti specchiare in quel quadrante, proprio come moderni imperatori. Proprio come se, ad essere incisi sulla preziosa lunetta fossero in realtà i loro nomi.