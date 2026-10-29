Diventa esperto di moda con un corso di cinque anni che combina creatività, tecnica e certificazioni professionali.

Il percorso quinquennale in Produzioni artigianali e industriali – moda è pensato per chi possiede una spiccata creatività, buona manualità e una passione per il design di capi e accessori Made in Italy. Attraverso un percorso strutturato, gli studenti apprendono sia le basi teoriche sia le competenze pratiche necessarie per operare nel mondo della moda, sia a livello artigianale che industriale.

Diviso in cinque anni, il programma consente di ottenere una Qualifica Professionale Regionale al terzo anno e, al termine del quinto, il Diploma di Istruzione Professionale in Produzioni artigianali – moda. In questo modo, i giovani possono entrare subito nel mercato del lavoro o proseguire gli studi con una solida base riconosciuta a livello nazionale.

Il percorso formativo e le qualifiche rilasciate

I primi due anni sono dedicati a materie comuni a tutti gli indirizzi tecnici, con un focus su disegno tecnico, storia della moda, tecnologie dei tessuti e pratiche di laboratorio. Queste basi permettono di acquisire una visione completa del settore prima di specializzarsi. Al termine del terzo anno, gli studenti possono sostenere l’esame per la Qualifica Professionale Regionale nel profilo “Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa”. Questa certificazione attesta la capacità di interpretare e realizzare figurini, scegliere i tessuti più idonei, gestire la modellistica e la confezione sia a mano che con macchinari industriali.

Competenze della qualifica regionale

Chi ottiene la qualifica è in grado di creare figurini essenziali, completare le proposte con campionature di tessuti e concerie, e indicare il materiale più adatto al modello progettato. Inoltre, possiede le conoscenze necessarie per coordinare il processo di produzione, dalla scelta del filato alla finitura del capo, garantendo standard qualitativi tipici del Made in Italy.

Approfondimento tecnico negli ultimi due anni

Durante il quarto e il quinto anno, l’apprendimento si fa più specialistico: si approfondiscono le tecniche di modellistica avanzata, la programmazione CNC per il taglio dei tessuti, le metodologie di sostenibilità nella produzione e le dinamiche di marketing del settore moda. Gli studenti partecipano a laboratori pratici, collaborano con aziende locali e realizzano progetti che simulano il ciclo completo di un prodotto, dalla ideazione alla commercializzazione.

Al completamento del quinto anno, il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale in Produzioni artigianali – moda garantisce al diplomato la capacità di intervenire in tutti i passaggi della filiera produttiva: lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e vendita di prodotti sia artigianali sia industriali. Il curriculum è riconosciuto dalle imprese del settore e permette di accedere a stage retribuiti o a incarichi di responsabilità fin dal primo impiego.

Modalità di accesso e sedi di svolgimento

Per iscriversi è necessario aver concluso il ciclo di studi della scuola secondaria di primo grado e completare la procedura online disponibile su /iscrizionionline. Il modulo di iscrizione si apre generalmente a novembre, come indicato nella circolare annuale del Ministero.

Le lezioni si tengono in due sedi pugliesi:

Via Madonna della Croce, 223 – 76121 Barletta (BT)

Orari: lunedì-sabato dalle 10:30 alle 12:30; martedì dalle 15:00 alle 17:00.

Via Vecchia Barletta, s.n.c. – 76123 Andria (BT)

Orari: lunedì-sabato dalle 10:30 alle 12:30.

Le due strutture sono equipaggiate con laboratori di taglio, cucito, ricamo e stampa digitale, consentendo agli studenti di sperimentare direttamente le tecniche apprese in aula. Grazie a questi ambienti professionali, il percorso forma giovani pronti a rispondere alle esigenze di un mercato della moda sempre più dinamico e orientato all’innovazione.