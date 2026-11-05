Nel podcast di Giulia Salemi, Gabriel Garko ha risposto alla frecciatina che Michele Morrone gli aveva rivolto a Belve nel 2025. Ha usato la stessa battuta e ha rivelato che il collega gli avrebbe scritto di recente.

Gabriel Garko ha restituito a Michele Morrone la stessa provocazione ricevuta in televisione più di un anno fa. Ospite del podcast Non Lo Faccio X Moda, condotto da Giulia Salemi, l’attore ha commentato la frecciatina lanciata dal collega a Belve nel maggio 2025. Ha risposto con una sola parola, ha aggiunto alcuni dettagli sui loro rapporti passati e ha accennato a presunti messaggi privati.

Il botta e risposta a distanza ha riportato i due interpreti al centro del gossip. Al di là dei toni pungenti, però, non ci sono elementi che indichino un vero scontro personale.

L’origine: la domanda di Francesca Fagnani a Belve

Tutto comincia con l’intervista di Morrone a Belve, nel maggio 2025. Francesca Fagnani aveva chiesto all’attore se, recitando nelle fiction prodotte da Alberto Tarallo, avrebbe potuto avere una carriera simile a quella di Garko.

La risposta di Morrone era stata ironica e lapidaria: «Un attore?». Una battuta letta da molti come una critica alle doti recitative del collega, tanto che la conduttrice aveva reagito in studio.

Per oltre un anno quella provocazione è rimasta senza replica pubblica. Garko ha scelto di affrontarla solo ora, davanti ai microfoni di Giulia Salemi.

La replica di Garko nel podcast di Giulia Salemi

L’occasione è arrivata durante un gioco dedicato ad alcuni colleghi. Quando gli è stata mostrata la fotografia di Morrone, Garko ha ricordato l’episodio di Belve e ha risposto con la stessa formula: «Attore?».

L’attore ha comunque precisato di non essersi sentito offeso. Ha descritto quelle parole soprattutto come una provocazione, senza conseguenze particolarmente dolorose per lui.

Garko ha anche riconosciuto a Morrone una notevole capacità di promuovere la propria immagine. Una frase che suona più come una constatazione che come un nuovo attacco: non sono seguite altre critiche personali.

La conoscenza di lunga data e i presunti messaggi

Nel corso della conversazione è emerso il dettaglio più inatteso. I due attori si sarebbero conosciuti diversi anni fa, quando l’interprete di 365 giorni non aveva ancora raggiunto la notorietà internazionale.

Nonostante la battuta televisiva, Morrone avrebbe cercato di recente un contatto privato con il collega. «E poi mi sembra mi abbia anche scritto ultimamente», ha raccontato Garko, senza aggiungere altro sul contenuto di quei messaggi.

È proprio questo particolare a rendere la vicenda più curiosa. Da un lato c’è la frecciatina pubblica, dall’altro un rapporto che, a giudicare dal racconto di Garko, non si è mai davvero interrotto.

Il precedente con Giulia Salemi e il commento su Can Yaman

Anche la conduttrice è intervenuta nella discussione, richiamando un episodio che l’aveva coinvolta in prima persona. Salemi ha osservato che Morrone sembrerebbe avere qualche difficoltà a riconoscere persone incontrate in passato.

Il riferimento è a una dichiarazione in cui l’attore aveva sostenuto di non sapere chi fosse l’influencer. Un ricordo che ha aggiunto un ulteriore tassello alla conversazione sul collega.

Nello stesso podcast Garko ha espresso alcune riserve anche sulle capacità recitative di Can Yaman, riconoscendone però il successo. Il gioco con le foto dei colleghi è diventato così l’occasione per giudizi schietti su più di un nome noto della fiction.

Nessuna rottura confermata

Allo stato attuale, lo scambio tra Garko e Morrone resta confinato alle frecciatine pubbliche. Non ci sono conferme di una rottura definitiva tra i due, e lo stesso Garko ha sminuito la portata dell’episodio di Belve. Il prossimo passaggio, se ci sarà, spetta a Morrone: la sua eventuale risposta, o il suo silenzio, dirà se la vicenda resterà una schermaglia mediatica o si trasformerà in qualcosa di più.