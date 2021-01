Il nuovo format di Rai 2 “La Caserma”, in onda dal 27 Gennaio, vedrà ventuno ragazzi intraprendere un addestramento militare tramite esercitazioni fisiche e sfide di gruppo all’interno di una vera e propria caserma situata in provincia di Trento.

Tra i concorrenti c’è anche Omar Hussain: ecco chi è.

Chi è il concorrente Omar Hussain

Omar Hussain nasce nel 1997 in un piccolissimo paese in provincia di Pistoia (Massa e Cozzile). Omar è italo pakistano e vive con la mamma e i nonni; non ha un buon rapporto con il padre, che è andato via di casa quando il concorrente era molto piccolo. Oggi Omar studia fisica all’Università di Pisa e fa parte del 2% della popolazione che vanta un QI più elevato (fa parte infatti del gruppo MENSA).

Le sue passioni sono il pianoforte, gli scacchi e la musica. È molto interessato anche nell’attività sportiva, che pratica con piacere ogni volta che lo studio glielo concede. Il suo sogno nel cassetto è quello di riuscire a diventare un giorno un astronauta ed è anche per questo che ha deciso di partecipare al reality della Rai.

Mi interessa molto apprendere la costanza e la disciplina. Sarebbe sicuramente funzionale a quello che è il mio più grande sogno.

