Il reggiseno è diventato parte integrante del guardaroba femminile. Negli anni la moda l’ha reso un accessorio indispensabile per completare un outfit, ma è anche una delle prime cose di cui una donna si libera non appena rientrata in casa a fine giornata.

Ormai assodato, non indossare il reggiseno fa bene. Se infatti è indubbiamente molto utile per sostenere i seni più generosi, dare forma alle nostre curve e per guidare il torace ad una postura più corretta, è altrettanto vero però, che non indossare il reggiseno ha i suoi benefici. Scopriamo insieme quali sono e anche alcune eccezioni.

Non indossare il reggiseno fa bene

Se indossare il reggiseno ha i suoi vantaggi, anche non indossarlo li ha.

Liberarsi dalle costrizioni di gancini, spalline, elastici e scomodi ferretti fa bene, parola della scienza. Non abbiate paura di liberarvi del reggiseno, quindi. Soprattutto se si tratta di un seno piccolo, o comunque di media misura, la credenza del seno più tonico grazie all’utilizzo del reggiseno è stata smentita da tempo. La tonicità è esclusivamente frutto di genetica ed esercizio fisico. Insomma nessun miracolo, ma solo un misto di fortuna e costanza.

Non indossare il reggiseno fa bene soprattutto di notte. Dopotutto non ce n’è bisogno e portarlo anche tra le lenzuola si rischierebbe di limitare l’afflusso del sangue nella zona interessata, nonché la comparsa di fastidiose irritazioni cutanee perché il tessuto non permetterebbe alla pelle di respirare e brutti segni causati dall’accessorio troppo stretto. Non indossare il reggiseno fa bene anche all’umore, liberarsi dalla sensazione di costrizione infatti, dona una piacevole sensazione di sollievo e rilassamento.

Alcune eccezioni

Se le donne con un seno medio piccolo possono trarre beneficio dalla scelta di non indossare il reggiseno, non vale lo stesso per le donne con un seno molto prosperoso. In questo caso infatti, indossare il reggiseno anche in casa aiuta a non sentire la pesantezza del seno, che andrebbe ad influire anche sulla schiena, causando anche molto dolore.

Ma anche per quanto riguarda il seno grande, non si tratta di dare tonicità il seno, poiché come abbiamo già spiegato, il reggiseno non è stato creato per questo motivo.

I nuovi modelli più comodi

Certo è che il reggiseno deve farci sentire più sicure di noi stesse, anche nella comodità di indossarlo, e non insicure o scomode. Per fortuna oggi esistono molti modelli, più comodi, rispetto a quelli classici con il ferretto. Bralette, reggiseni sportivi, contenitivi o modellanti, in commercio c’è davvero l’imbarazzo della scelta.