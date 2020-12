Dal suo debutto sul palco di X Factor ad oggi, Noemi ha attraversato un cambiamento notevole. Complice la pandemia da Coronavirus che ci ha costretti in casa, la cantante romana si è concentrata sulla propria salute e forma fisica, arrivando a cambiare alcune abitudini.

Ma com’è cambiata negli anni? Vediamo come era Noemi ieri e com’è oggi.

Noemi ieri e oggi: cambiamento e curiosità

Nel corso degli anni Noemi ha sperimentato molti cambiamenti sfoggiando look sempre più ricercati, sia per quanto riguarda i capelli, sia per quanto riguarda lo stile. Se prima infatti era solita indossare outfit casual che rimandavano anche ad un mood molto hippie, adesso Noemi sceglie outfit più sofisticati. Noemi ha anche impiegato il tempo passato in casa durante la pandemia, per dedicarsi al al benessere del proprio corpo, perdendo anche qualche chilo sulla bilancia.

Bellissima ieri, la cantante è bellissima anche oggi. Noemi, è un esempio di come ogni donna, ad un certo periodo della sua vita, sente il bisogno di riscoprirsi e volersi un po’ più bene.

Da capelli infuocati a un look più soft

Uno dei tratti distintivi di Noemi sono sempre stati i suoi capelli. Prima rossissimi e mossi, le arrivavano alle spalle, con un unico lungo dreadlock che le percorreva la schiena e che lei portava sempre sul davanti. Nel corso del tempo ha alternato il rosso fuoco ad uno più aranciato, sperimentando anche un castano ramato.

Oggi Noemi non ha del tutto rinunciato ad essere una red head. Amante della tinta rossa, ha solo cambiato la tonalità abbandonando quella fuoco per un red copper. Un rosso rame molto chiaro, che vira sul biondo e che si sposa meglio con la sua carnagione color pesca. Una scelta più soft rispetto all’intensità del look precedente.

Da casual hippie ad boho chic

All’inizio della sua carriera, Noemi si presentava con uno stile casual hippie caratterizzato da jeans molto scampanati. Spesso poi, variava tra colori molto accesi, in contrasto con la sua chioma rosso fuoco, ed outfit total black.

Oggi invece, Noemi ha abbandonato lo stile casual per uno più ricercato. La cantante però è rimasta fedele alla moda degli anni di Woodstock, adottando uno stile boho chic, che è anche di tendenza. Per le occasioni speciali invece, Noemi ha lasciato da parte l’eccentricità dei colori accesi ed ha optato per outfit ricercatissimi e sobri.

In forma con il protocollo Tabata

Nei mesi del lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus, Noemi ha deciso di non farsi trasportare dal malessere che ha caratterizzato l’umore delle persone durante questo periodo, ma al contrario ha trasformato il tempo da trascorrere in casa in tempo da dedicare a se stessa. Se infatti prima della pandemia avevamo lasciato una Noemi dalle forme leggermente più rotondette, ma pur sempre armoniose, oggi la cantante si mostra con un fisico decisamente più asciutto.

Questo cambiamento è dovuto al “protocollo Tabata”, che prende il nome dallo scienziato giapponese che ha studiato il metodo di allenamento che consiste in una serie di esercizi brevi ma molto intensi accompagnati, ovviamente, da una scelta alimentare più sana e consapevole.