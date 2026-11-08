La 29ª Festa del torrone di Cremona si allunga a 16 giorni, unendo tradizione dolciaria, arte e rievocazioni storiche.

Nel cuore autunnale della Pianura Padana, Cremona si prepara a ospitare una delle manifestazioni più amate d’Italia: la Festa del torrone. Dal 7 al 22 novembre 2026 la città trasformarà piazze, vie e antichi palazzi in un palcoscenico dedicato al dolce tipico della zona, attirando visitatori da tutta la penisola e dall’estero. La 29ª edizione segna un punto di svolta, poiché gli organizzatori hanno deciso di estendere l’evento a sedici giorni consecutivi, una prima nella storia della manifestazione.

Estensione a sedici giorni: una novità storica

Fino a poco tempo fa la Festa del torrone si concentrava su pochi weekend; quest’anno, grazie a SGP Grandi Eventi, il calendario si è allungato a tre fine settimana e quattro giorni feriali. I banchi degli espositori rimarranno aperti ogni giorno dalle 9:00 alle 20:00, consentendo a chi lavora o a chi ha impegni di settimana di godere dell’atmosfera festiva. Questa scelta logistica trasforma la manifestazione da una semplice sagra a una vera e propria destination experience, capace di animare la città per quasi tre settimane intere.

Il tema “Il Confine – Dove gli opposti si incontrano”

Ogni edizione ha un filo conduttore, e per il 2026 è stato scelto “Il Confine – Dove gli opposti si incontrano”. Il concetto di confine, inteso come spazio liminale dove culture diverse si sfiorano, offre una chiave di lettura per il torrone: un dolce che nasce dall’incontro di ingredienti semplici – miele, zucchero, albume, frutta secca – ma che raggiunge un equilibrio sofisticato. Il tema invita visitatori, produttori e artisti a riflettere su come la tradizione possa dialogare con l’innovazione, creando una sinergia capace di superare barriere culturali e generazionali.

Il confine come metafora gastronomica

Nel contesto della festa, il confine non è più una barriera, ma una zona di scambio. Tra le degustazioni emergono varianti sia classiche che sperimentali, dove chef locali sperimentano nuove aromatizzazioni, come scorze agrumate o spezie esotiche, ponendo in scena il confronto tra antico e moderno. I workshop, inoltre, spiegano le tecniche di tostatura della frutta secca e di lavorazione del miele, mostrando come un processo tradizionale possa accogliere innovazioni senza perdere la sua identità.

Programma: degustazioni, laboratori e sculture giganti

Il fulcro dell’evento sono le degustazioni: produttori artigianali e grandi marchi nazionali espongono le loro creazioni, offrendo al pubblico la possibilità di assaggiare dal torrone classico alle versioni aromatizzate con pistacchio, cioccolato e liquori locali. Accanto ai gusti, si susseguono laboratori pratici dove i partecipanti apprendono le fasi di lavorazione, dalla gestione del miele alla cottura del composto. Un richiamo scenografico resta la tradizione delle sculture giganti di torrone, vere opere d’arte commestibili che attirano fotografi da tutto il mondo. Il Premio Torrone d’Oro, contestato tra i migliori produttori, celebra l’eccellenza e guida i consumatori verso le eccellenze del territorio.

Rievocazione storica: il matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza

Un momento emotivo della 29ª edizione è la rievocazione del matrimonio celebrato nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Secondo la leggenda, fu proprio in occasione di quelle nozze che i pasticceri di Cremona crearono il primo torrone nuziale, offrendo il dolce agli invitati come simbolo di prosperità. La ricostruzione, con figuranti in costumi d’epoca, cortei, musicisti e carrozze, trasporta i visitatori indietro di più di cinque secoli, connettendo la gastronomia alla storia della città.

Cremona, città patrimonio e meta turistica

Oltre al dolce, la manifestazione è un’ottima occasione per scoprire le ricchezze di Cremona. Il centro storico, con il suo Torrazzo quasi 112 metri alto, domina Piazza del Comune e testimonia l’architettura medievale della Pianura Padana. La città è anche celebre per la tradizione liutaria: i maestri liutai, tra cui Antonio Stradivari, hanno reso Cremona simbolo mondiale di strumenti ad arco, riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio immateriale. Passeggiando tra botteghe artigiane, i turisti possono apprezzare anche le esposizioni di violini e le dimostrazioni di artigianato locale.

La Festa del torrone Cremona 2026 si configura come un “festival culturale” che supera la semplice celebrazione gastronomica, proponendo un itinerario di sapori, arte e storia. Con la durata più ampia, il tema “Il Confine” e la presenza di eventi di rilievo, l’appuntamento promette di attirare nuovi visitatori, rafforzare l’identità locale e confermare Cremona come una delle mete più affascinanti dell’autunno italiano.