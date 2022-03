Com’è diventato oggi Nicolas Vaporidis? L’attore aveva raggiunto l’apice della notorietà nei primi anni 2000 con film come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi, quando aveva circa 20 anni.

Nicolas Vaporidis, com’è diventato oggi?

Nicolas Vaporidis è uno dei naufraghi in gara a L’Isola dei Famosi, reality show Mediaset condotto da Ilary Blasi in onda da lunedì 21 marzo 2022.

L’attore è diventato famoso a circa 20 anni, recitando in film come Notte prima degli esami e Come tu mi vuoi all’inizio del nuovo millennio. Nel corso degli anni, poi, è stato spesso al centro della cronaca rosa per le sue storie d’amore. Per due anni, infatti, è stato sposato con Giorgia Surina ma ha avuto anche numerosi flirt con personaggi del mondo dello spettacolo come Giulia Brighi, Isabella Benedetti Livanos o, ancora Matilde Gioli.

A distanza di quasi due decenni dalle pellicole che lo hanno portato al successo, come si è trasformato l’attore e che aspetto ha oggi?

La trasformazione dell’attore

Quando Nicolas Vaporidis ha debuttato nel mondo del cinema italiano, erano i primi anni 2000. Subito, è riuscito ad affascinare il pubblico con il suo carisma e la sua ironia. Con il viso sbarbato, lo stile casual, i capelli ordinati e la tendenza a stare lontano dagli eccessi, incarnava a pieno l’ideale del “ragazzo della porta accanto”.

Il viso dell’attore non ha subito particolari cambiamenti con il trascorrere del tempo, eccezion fatta per qualche naturale segno dovuto all’età. La rivoluzione più eclatante, però, riguarda i capelli dell’artista.

Già all’epoca della relazione con Giorgia Surina, datata 2012-2014, Nicolas Vaporidis ha cominciato a perdere i capelli.

In merito alla questione, ha rilasciato svariate interviste nelle quali ha affermato di non aver vissuto bene la trasformazione in atto, paragonando l’esperienza a un “lutto”. Per questo motivo, per mascherare la calvizie, ha infine deciso di radersi completamente, mettendo in atto un drastico cambio di look.