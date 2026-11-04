Veronica Peparini non è stata risarcita.

A pochi giorni dalla truffa che le ha svuotato il conto, la coreografa ha spiegato sui social che la banca non ha potuto rimborsarla e che sul conto le sono rimasti appena 4 euro.

Come è andata la truffa

Pochi giorni fa Peparini è stata contattata da un uomo che si è spacciato per un operatore della sua banca. Fidandosi, ha comunicato il codice del bancomat, e il truffatore ha potuto prosciugare il conto corrente. Resta un dubbio: non è chiaro se si trattasse di un conto secondario né quanto denaro contenesse.

Il silenzio con Andreas al GF Vip

La notizia è emersa mentre il marito, Andreas Muller, era nella Casa del Grande Fratello Vip. Venerdì sera Veronica è entrata per fargli una sorpresa, ma ha scelto di non dirgli nulla della truffa, probabilmente per non togliergli serenità durante l’esperienza nel reality.

Durante l’incontro Andreas ha ripercorso gli inizi della loro storia, quando lei era la sua insegnante e lui un giovane ballerino. Ha raccontato di averla vista prima come un’amica e una persona da ammirare, e ha spiegato di amare di lei soprattutto la «ricchezza» interiore e la leggerezza. Proprio su quella parola Veronica ha scherzato, tanto che Andreas, insospettito, le ha chiesto se ci fosse qualcosa da sapere. Lei ha risposto che stava solo scherzando.

«Rido per non piangere»

Il giorno dopo, su Instagram, Veronica ha confermato che il marito stava iniziando a insospettirsi e che per questo ha dovuto cambiare discorso. Dopo la puntata ha pubblicato il video dell’ospitata, scrivendo: «Appena uscirai capirai che non stavo scherzando! Rido per non piangere».

Ha aggiunto che la vicenda «verrà approfondita nelle sedi opportune» e ha ringraziato chi le ha mandato un pensiero o un messaggio.

Resta da capire come reagirà Andreas quando scoprirà tutto, una volta fuori dalla Casa.