Halloween in famiglia: Belen e Cecilia Rodriguez tra costumi e abbracci

Belen e Cecilia Rodriguez mostrano un nuovo legame a Halloween, regalando sorrisi e abbracci alle loro piccole.

Il 31 ottobre 2026 le due sorelle argentine, Belen Rodriguez (42) e Cecilia Rodriguez (36), hanno trasformato una normale serata di Halloween in un vero e proprio momento di riconciliazione. La location, situata nei pressi di Milano, era allestita con zucche giganti, ragnatele finte e una zona gonfiabile per i più piccoli, creando l’atmosfera perfetta per un party familiare.

Il pomeriggio è stato scandito da giochi, pizza a fette e una serie di foto che le due hanno condiviso sui loro profili social. Le immagini mostrano le sorelle sorridenti, mano nella mano, mentre le loro figlie, Luna Marì (5) e Clara Isabel (1), si divertono tra palloncini e travestimenti colorati. Il messaggio che traspare è chiaro: la famiglia Rodriguez è tornata al centro della scena, lasciando alle spalle i mesi di tensioni che avevano attirato l’attenzione dei media.

Halloween a Milano: la festa delle Rodriguez

L’evento, organizzato in una struttura capiente, ha previsto corner tematici per bambini, un tavolo di dolci decorati a tema e un piccolo palco dove le due conduttrici hanno chiesto ai genitori di scattare foto ricordo. Il pubblico, composto per lo più da amici e parenti stretti, ha potuto assistere a un pomeriggio spensierato, dove la gioia dei piccoli è stata la protagonista.

I costumi di Belen e Cecilia

Per l’occasione, entrambe le sorelle hanno puntato su look scenografici e glamour. Belen è apparsa in veste da strega: miniabito nero con inserti in pizzo, un ampio cappello a tesa larga con frange e stivali lucidi che le hanno conferito un’aura da regina della notte. Cecilia, invece, ha scelto un’interpretazione più «horror chic»: un vestitino azzurro macchiato di sangue finto, trecce scure nella parrucca, lenti a contatto chiare e calzettoni bianchi al ginocchio, dando vita a una bambola inquietante ma elegante.

Il retroscena: da polemica a riconciliazione

Le foto di Halloween hanno avuto un impatto sorprendente perché arrivano subito dopo una serie di indiscrezioni diffusedate dal famoso paparazzo Fabrizio Corona. Nel suo programma, Corona ha insinuato un presunto flirt tra Belen e Ignazio Moser, marito di Cecilia, accendendo i riflettori su un delicato momento familiare. Belen ha definito le accuse «eresie», ha negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento e ha minacciato azioni legali per tutelare i propri figli.

Le parole di Belen e il passato di distanza

In precedenti interviste alla trasmissione Belve, Belen aveva già ammesso di aver vissuto una fase di allontanamento da Cecilia, spiegando che una «marachella grave» le aveva causato una rottura temporanea. Nonostante ciò, la nascita di Clara Isabel e il desiderio di condividere momenti con le proprie figlie hanno spinto entrambe le donne a superare le incomprensioni. La festa di Halloween è diventata così il simbolo di una pace definitiva all’interno del clan Rodriguez.

Guardando le immagini, si nota come l’abbraccio sincero tra le due madri e le loro bambine rappresenti più di un semplice scatto instagrammabile: è la prova tangibile che il legame di sangue ha ritrovato la sua forza, lasciando dietro di sé le voci di gossip e le speculazioni dei media.