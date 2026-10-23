Belen Rodriguez apre le porte della sua elegante casa milanese, rivelando ogni dettaglio di design.

La 42-enne Belen Rodriguez, arrivata in Italia da giovane, ha recentemente cambiato residenza a Milano, dove convive con i suoi due figli. Giovedì 22 ottobre ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che mostrano l’interior design della sua nuova casa, taggando il fornitore La Casa del Mobile e specificando che i complementi sono supplied.

Gli scatti rivelano un ambiente di forte impatto visivo, dove l’eleganza contemporanea si sposa con comfort di alto livello. Il post è stato accompagnato dalla didascalia “My home…Details”, che anticipa il tour virtuale degli spazi più curati.

Living spazioso e zona pranzo in marmo

Il primo ambiente mostrato è il living, caratterizzato da divani oversize dal rivestimento soffice e da una parete attrezzata in legno caldo che ospita un televisore di grandi dimensioni. Accanto, poltroncine dal design sofisticato completano la zona di relax. Il tocco orientale è dato da parati decorativi che richiamano motivi asiatici, mentre i tavolini sono arricchiti da libri d’arte, creando un’atmosfera ideale per intrattenere ospiti.

Accanto al soggiorno, la zona pranzo domina la scena con un enorme tavolo in marmo venato, circondato da sedie in legno dal profilo moderno. Le pareti sono adornate da una galleria di quadri in bianco e nero, conferendo al contesto un’estetica minimalista ma ricca di personalità, perfetta per cene intime o eventi più formali.

Camera da letto e cabina armadio da sogno

La camera da letto è presentata come un vero rifugio di tranquillità. Al centro troviamo un ampio letto matrimoniale con testata imbottita, avvolto da tessuti in tonalità neutre e calde. Una parete attrezzata in legno scuro, dotata di vetrine eleganti e TV integrata, completa l’arredo, mentre una poltrona accogliente invita al riposo.

Il vero gioiello dell’appartamento è la cabina armadio, concepita come una boutique privata. Gli armadi in vetro fumé con profili neri si susseguono lungo un corridoio centrale, illuminato da luce naturale filtrata da grandi tende. Una panca imbottita offre un luogo dove sedersi per scegliere gli outfit, rendendo lo spazio non solo funzionale ma anche scenografico.

Vanity corner e il brand Rebeya

Essendo la titolare del marchio di bellezza Rebeya, Belen non ha potuto fare a meno di dedicare un angolo specifico al trucco. Il vanity corner è allestito con una grande specchiera contornata da luci sferiche tipiche dei backstage, creando l’atmosfera di un vero camerino da diva.

Il piano in legno scuro ospita cofanetti di design e un pouf coordinato, offrendo un’organizzazione impeccabile per i prodotti di bellezza. L’attenzione ai dettagli rende questo spazio funzionale per la routine quotidiana e per le sessioni di trucco più elaborate.

La nuova dimora di Belen Rodriguez a Milano combina design sofisticato, materiali di pregio e soluzioni su misura, riflettendo lo stile di vita della star e la sua passione per l’estetica. Ogni stanza, dal living al vanity corner, è pensata per coniugare estetica e praticità, creando uno spazio abitativo davvero unico.