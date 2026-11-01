I look più talkate di Halloween 2026 svelati, con trucchi di design e stile per ogni fan.

Ogni ottobre le celebrità si trasformano in vere e proprie opere d’arte, trasformando la notte di Halloween in una passerella di riferimenti cinematografici, musicali e di moda. L’edizione 2026 ha alzato la posta a livelli inediti: costumi realizzati su misura, make-up elaborati e ore di lavoro dietro ogni dettaglio, il tutto documentato sui social con milioni di visualizzazioni.

Il risultato è stato un mix di horror classico, estetica Y2K e riferimenti a icone pop, con protagonisti che hanno spinto i confini della creatività. Dalle mani mozzate di Heidi Klum alle reinterpretazioni di personaggi cult, questi look hanno già ispirato migliaia di fan desiderosi di replicare le trasformazioni più spettacolari.

Le metamorfosi più memorabili

Heidi Klum: la mano sinistra gigante

Per celebrare il venticinquesimo anniversario del suo celebre party, Heidi Klum ha scelto una metamorfosi davvero fuori dal comune: una mano sinistra enorme, mozzata al polso, completa di unghie rosse e vene in rilievo. Il progetto è stato curato dall’artista di effetti speciali Mike Marino e dal team ProRenFX, che hanno ricreato la mano con scansioni 3D e protesi in silicone. Il processo di applicazione, che ha richiesto circa sei ore, ha inglobato trucco, protesi e un volto quasi interamente nascosto all’interno della struttura. Il risultato, svelato al party al Cathédrale Restaurant di New York, ha confermato ancora una volta la capacità di Klum di sorprendere con costumi che richiedono la maestria di veri professionisti del settore.

Chloé Bailey: Queen Akasha, la regina dei vampiri

Chloé Bailey ha reso omaggio ad Aaliyah interpretando Queen Akasha, la regina dei vampiri del film “La regina dei dannati” (2002). Il costume riproduce gli ornamenti metallici e i dettagli preziosi tipici del personaggio, con un look che fonde sensualità gotica e riferimenti all’antico Egitto. Il trucco accentua gli occhi allungati e la carnagione pallida, mentre i capelli sono modellati in onde fluide per ricreare l’aura misteriosa della regina. Oltre all’aspetto visivo, il costume celebra la memoria di Aaliyah, collegando musica, cinema e moda in un unico tributo perfetto per la notte di Halloween.

Zendaya: omaggio a Halle Berry nei VMA 2000

Zendaya ha scelto di rivivere il completo indossato da Halle Berry alla première newyorkese di “X-Men” nel 2000, un capo della collezione Lanvin Autunno 2000. L’outfit comprendeva un bikini top stampato in giallo e marrone, pantaloni a vita bassa, occhiali dalle lenti sfumate e décolleté nude. Il look è stato completato da un taglio di capelli pixie ispirato all’icona, grazie all’intervento del suo stylist Law Roach. La scelta di un capo d’archivio sottolinea la passione di Zendaya per la moda storica, trasformando il ricordo di un momento chiave della cultura pop in un costume di Halloween sofisticato e riconoscibile.

Paris Hilton: Rapunzel reale con Phoenix da Pascal

Paris Hilton ha optato per la fiaba Disney, trasformandosi in Rapunzel con un sontuoso abito lilla riccamente ricamato e una treccia bionda lunga come una cascata, decorata da piccoli fiori. Accanto a lei, il figlio Phoenix ha indossato un costume verde da Pascal, il camaleonte amico della principessa. La scena, realizzata in un set ricco di piante rampicanti e fiori, ha reso omaggio al classico Disney con un tocco di glamour contemporaneo. Il risultato è stato un mix di fantasia e moda, dimostrando come le iconografie delle fiabe possano essere reinterpretate in chiave high-fashion per Halloween.

Kim Kardashian: trasformazione in North West

Kim Kardashian ha chiamato in causa il proprio figlio, vestendosi come la tredicenne rapper North West. La ricostruzione ha incluso una parrucca teal liscissima, make-up dark con ciglia finte voluminosi, gemme facciali per simulare i piercing della figlia, e una graphic tee oversize con lettering metal-style sopra una maglia a righe bianche e nere. Le sneakers high-top nere con suola spessa hanno completato il look. La cura maniacale dei dettagli ha trasformato il costume in un vero e proprio tributo personale, dimostrando che l’autenticità può diventare la chiave per un travestimento di successo.

Le chiavi di un costume vincente

Il filo conduttore che collega tutti questi look è la capacità di individuare gli elementi distintivi che rendono un personaggio immediatamente riconoscibile e di concentrarsi su di essi. Che si tratti della mano mozzata di Heidi Klum o dei brillanti dettagli del costume di Zendaya, il concept deve essere chiaro, il make-up deve amplificare l’identità e i capelli devono completare la scenografia. Gli stilisti citati – da Mike Marino a Law Roach – hanno tutti sottolineato l’importanza di una collaborazione multidisciplinare, dove effetti speciali, sartoria e trucco lavorano in sinergia. Per chi vuole replicare questi look, la regola d’oro è scegliere due o tre tratti caratteristici (una parrucca colorata, un accessorio iconico, una palette di trucco specifica) e perfezionarli, evitando di perdersi nei dettagli secondari. In questo modo, anche un budget più contenuto può ottenere un impatto visivo degno delle star.