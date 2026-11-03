Alex Belli, stanco delle tensioni, minaccia quattro giorni senza cibo nella Casa del Grande Fratello Vip.

La serata del 2 novembre ha trasformato la cucina del Grande Fratello Vip in un vero teatro di scontri. Dopo la chiusura della puntata, la mancanza di provviste nel frigorifero ha scatenato un acceso dibattito, con Alex Belli al centro dell’attenzione.

Il frigorifero quasi vuoto e le prime accuse

Nel momento in cui Ilary Blasi ha salutato i concorrenti, una rapida ispezione nelle dispense ha messo in luce la quasi totale assenza di cibo. Guendalina Tavassi ha puntato il dito su Alex, sostenendo che l’attore avesse accumulato tutte le scorte nel frigo della zona piscina, esclamando: “Lui ha tutta la scorta lì dentro!”. Anche Valeria Marini è stata coinvolta, ma ha respinto categoricamente le accuse, affermando: “Non era una bowl, non ti inventare le cose”.

Controllo sul campo: lettuga e pane

Le concorrenti Megan Ria e Piera Meloni hanno aperto il frigorifero, trovandoci soltanto della lattuga. Alex ha minimizzato l’accaduto, giustificando con “un po’ di insalata e una fetta di pane”. Il dibattito è presto degenerato, inglobando anche Andreas Müller e Carmen Di Pietro, che hanno aggiunto la loro parte al conflitto.

Il controattacco di Alex Belli: la vellutata e le provocazioni

Per stemperare la tensione, Alex ha recuperato delle verdure surgelate, qualche zucca e due chili e mezzo di carne, proponendo di preparare una vellutata per tutti. Dopo una nuova accusa di Tavassi, l’attore ha spostato parte della carne nel suo frigo, definendo gli altri concorrenti “cavallette” che finiscono tutto il cibo ovunque vadano. Giancarlo Danto è intervenuto portando un salame dal suo angolo della piscina, distribuendolo al resto dei presenti.

La minaccia del digiuno: “sciopero della fame”

Il punto di rottura è avvenuto alle tre del mattino, mentre Alex era seduto in piscina accanto a Valeria Marini. Con tono drammatico, ha annunciato: “Domani inizio lo sciopero della fame. Faccio quattro giorni senza mangiare e dimostro a questi ragazzi che si può vivere senza proteine. Gli farò vedere la forza che io ho nel vedere il cibo e non mangiarlo”. La dichiarazione ha immediatamente polarizzato gli abitanti della casa, generando un nuovo turno di voti e discussioni.

Un contesto di tensione già consolidata

Il clima conflittuale non è nato in quell’episodio. Già a metà ottobre Alex Belli aveva definito la sesta edizione del programma “veramente noiosa”, lamentandosi di un ruolo «venduto in una maniera diversa» e minacciando di dirigersi verso la porta rossa. I precedenti scontri con Valeria Marini e la successiva rottura con Giulia Provvedi avevano già delineato una faida in crescendo. Nella puntata del 2 novembre, Alex è stato nominato insieme a Marini, Provvedi e Müller, per poi ritirarsi in isolamento nella zona piscina, soprannominata “Oblio”. Un momento più dolce è stato l’incontro improvviso con la moglie Delia Duran, richiamando alla memoria la sua precedente partecipazione nella sesta edizione (2021-2022), quando fu al centro di un triangolo amoroso con Soleil Sorge.

Le conseguenze per la serata e il futuro della casa

Il televoto ha posto in gioco Alex, Valeria, Giulia e Andreas, lasciando incerta la sorte dei partecipanti. La minaccia del digiuno ha messo in evidenza la volontà di Alex di usare il proprio corpo come strumento di pressione, mentre le altre star si preparano a difendere la propria posizione nella casa. Resta da vedere se il sciopero della fame si tradurrà in azione concreta o in un semplice espediente per alimentare la suspense della prossima puntata.