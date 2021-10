Nella serata di giovedì 28 ottobre 2021 andrà in onda la prima attesissima puntata dei Live di X Factor, l’ormai celebre talent trasmesso da Sky e arrivato alla sua quindicesima edizione. Tra i giudici vedremo, ancora una volta il leader degli Afterhours Manuel Agnelli, la cantante salernitana ed ex vincitrice di Amici Emma Marrone, il trapper Hell Raton e il cantante di origini libanesi Mika.

Al timone del programma invece, per quest’anno, vedremo l’attore Ludovico Tersigni che andrà a sostituire Alessandro Cattelan, ex vj e storico presentatore del talent, molto amato dal pubblico di Sky e non solo.

Tra i concorrenti pronti a dimostrare il proprio talento non mancano ovviamente anche le band, come quella dei Mutonia, guidati proprio da Manuel Agnelli. Ma scopriamo qualcosa in più sui componenti del gruppo, sulle loro origini e sulla loro musica.

Chi sono i Mutonia

A comporre la band dei Mutonia sono tre musicisti: il cantante e frontman Matteo De Prosperis ribattezzato dagli altri con il soprannome di Prostin, il batterista Lorenzo Riccobene e il bassista Fabio Terragnoli. Il gruppo ha origini ciociare e viene infatti da Ceprano, in provincia di Frosinone. Delle loro date di nascita si sanno solo gli anni, sono infatti nati rispettivamente nel 1993, nel 1995 e nel 1996, hanno quindi 28, 26 e 25 anni.

Non si hanno molte informazioni riguardo la loro vita privata, anche se i fan che li hanno conosciuti ed apprezzati attraverso X Factor, rapiti dalla loro bravura ma anche dall’indubbio fascino, hanno iniziato a chiedersi se siano fidanzati.

Carriera musicale e l’arrivo ad X Factor

Specializzati nel graffiante genere rock, i Mutonia nel 2011 registrano il loro primo album mentre l’anno dopo registrano il loro primo EP “Gain From Waste”, seguito nel 2014 da “Blood Red Sunset”, un’altra fatica discografica che comprende ben 12 brani. L’album è piaciuto così tanto che è stato distribuito anche in Svezia, dove hanno un nutrito gruppo di sostenitori, un successo che li ha motivati a non fermarsi.

È infatti il 2015 quando esce il loro terzo album “Wrath Of The Desert”, seguito dall’EP “One Way Ticket”. Nel 2021 invece decidono di partecipare ai provini di X Factor, che superano brillantemente attirando l’attenzione del leader degli Afterhours Manuel Agnelli, superano poi anche i BootCamp, fino ad arrivare alla soglia dei Live.

Curiosità sulla band

Se della vita privata non si sa ancora nulla, si sanno invece alcune curiosità che ci aiutano a conoscere meglio la filosofia e la musica di questo gruppo. Il nome d’arte Mutonia, per esempio, deriva dal bisogno della band di sottolineare la natura inevitabilmente mutevole di tutto ciò che li circonda. Secondo quanto spiegato dai ragazzi, tutto cambia, con lo scopo di trovare una forma migliore.

La loro musica ha influenze alternative rock e grunge, i tre musicisti infatti si ispirano a band ormai intramontabili come i Queens of the Stone Age e i Nirvana.