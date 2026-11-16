Un Negroni senza alcol, un Bellini rivisitato con il verjus e un Old Fashioned diventato Young Fashioned: la mixology analcolica cerca gusto e complessità.

La mixology analcolica prova a uscire dalla categoria dei succhi e degli sciroppi e a costruire drink con la stessa complessità aromatica dei grandi classici. La bartender Elena Limongelli, con oltre vent’anni di esperienza nel settore, ha messo a punto cinque cocktail completamente privi di alcol. Nel frattempo i dati sui consumi indicano un calo, soprattutto tra i giovani.

Cinque classici reinterpretati senza alcol

Il punto di partenza di Limongelli è riprodurre equilibrio, struttura e profilo olfattivo dei drink iconici. Tra le proposte compaiono un Negroni Balsamico, preparato con gin, bitter e vermouth analcolici, con note di ginepro e arancia e perle di balsamico. Il Bellino rilegge il Bellini con il verjus, succo ricavato da uve non ancora mature, insieme a polpa di pesca, essenza di abete rosso e una nota di caramello agli agrumi.

Il Palomino prende spunto dal Paloma e sostituisce la tequila con un tè affumicato, accompagnato da mandarino e pompelmo rosa. Il Young Fashioned nasce dall’Old Fashioned e utilizza whisky analcolico, bitter, spezie, note legnose e agrumi. Il Bianchino, aperitivo della tradizione milanese, combina spumante dealcolato, yuzu, cordiale al lime e soda.

Consumi in calo tra adulti e adolescenti

Secondo i dati ISTAT riportati dal Ministero della Salute, in Italia il consumo quotidiano di alcol è sceso dal 18,4% al 17%, mentre la quota di chi ha bevuto almeno una volta nell’anno è passata dal 67,3% al 66,6%. Anche tra i quindicenni e i sedicenni europei la tendenza è in discesa: l’indagine ESPAD, condotta su oltre 113.000 ragazzi in 37 Paesi, registra un calo dal 55% al 43% di chi ha consumato alcol negli ultimi 30 giorni.

Restano comunque situazioni di rischio. L’Istituto Superiore di Sanità stima circa 580.000 minorenni italiani con consumi a rischio. Per i minori la vendita e la somministrazione di alcol sono vietate sotto i 18 anni, e il consumo è sconsigliato a qualsiasi età.

Un locale a Reggio Emilia per una convivialità consapevole

Limongelli è titolare di Liquidi su Misura Rooftop Bar a Reggio Emilia, locale aperto nell’aprile 2026. Il progetto mette al centro ricerca, creatività e attenzione all’esperienza di consumo. Per la titolare, un aperitivo può restare un momento di condivisione senza collegare automaticamente il divertimento all’alcol.

«Bere senza alcol non significa rinunciare al piacere di bere bene», afferma Limongelli. «Ho voluto reinterpretare i grandi classici, mantenendone la complessità e la soddisfazione del gusto.» Sulla stessa linea aggiunge: «L’analcolico non deve essere un’alternativa di ripiego, ma una scelta di gusto».