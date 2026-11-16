Debora Caprioglio racconta il furto da 60mila euro, la perdita di gioielli e ricordi di famiglia, e il misterioso avvistamento di una farfalla.

Debora Caprioglio, attrice di 58 anni, trascorreva il weekend di Ognissanti fuori casa. Durante un viaggio in treno, una custode del palazzo le ha telefonato per informarla di un’effrazione nella sua abitazione, situata nel cuore del centro storico di Roma.

Al suo ritorno, l’artista ha trovato gli ambienti completamente sottosopra: porte forzate, mobili d’epoca rotti e una quantità di oggetti spariti. Il furto è stato valutato intorno a 60mila euro, includendo gioielli di notevole valore e numerosi beni personali.

Dettagli del furto e valutazione del danno

I ladri hanno profuso la forza su un mobile antico, aprendo cassetti e armadi alla ricerca del bottino. Tra i beni sottratti spiccano gioielli che la stessa Debora Caprioglio descrive come “irrinunciabili” per il loro valore economico e sentimentale. Le autorità hanno subito avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze della custode e effettuando i rilievi tecnici necessari.

Oggetti personali e ricordi della madre

La perdita più dolorosa per l’attrice riguarda gli oggetti consegnati dalla madre prima della sua scomparsa, avvenuta due anni fa. Questi includevano capi di abbigliamento, piccoli ricordi di famiglia e oggetti di valore affettivo che la madre aveva affidato a Debora convinta della loro sicurezza. L’intrusione ha toccato anche la biancheria intima, un dettaglio che ha intensificato il senso di violazione e di perdita personale.

Il segno della farfalla: un momento di sollievo emotivo

Il giorno successivo al furto, l’attrice ha deciso di rimanere nella propria casa nonostante il compagno le suggerisse di andare in albergo. Mentre preparava il caffè, ha notato una farfalla volare all’interno dell’appartamento, un evento mai accaduto prima. Debora Caprioglio ha interpretato la presenza dell’insetto come un possibile messaggio della madre: “Ciao mamma”, ha sussurrato. La farfalla è poi scomparsa, sebbene le finestre fossero chiuse.

Questo piccolo episodio ha offerto un attimo di conforto emotivo, dimostrando come, anche nella più cruda delle situazioni, la memoria affettiva possa trovare spazi di luce. L’attrice ha presentato denuncia e rimane in attesa dei risultati delle indagini, mentre il ricordo di sua madre continua a guidare il suo percorso di guarigione.