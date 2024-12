Il caso Mariotto: cosa è successo realmente?

Negli ultimi giorni, il mondo della televisione italiana è stato scosso da un episodio che ha coinvolto Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle. La conduttrice Milly Carlucci ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione, rispondendo alle numerose polemiche sollevate. Durante un’intervista al Corriere della Sera, Milly ha sottolineato l’importanza di avere chiarezza su quanto accaduto, affermando che Mariotto dovrà fornire spiegazioni.

Le dichiarazioni di Milly Carlucci

Milly ha descritto l’abbandono di Mariotto come un “fulmine a ciel sereno”, rivelando di essere rimasta sorpresa dalla sua decisione di lasciare lo studio in diretta. “All’inizio non ho capito bene. Quando chiedevo dove fosse, tutti rispondevano: boh, se ne è andato”, ha dichiarato. La conduttrice ha anche espresso la sua preoccupazione per il benessere del giudice, ipotizzando che potesse aver avuto un problema serio. Tuttavia, dopo aver letto la sua dichiarazione, ha compreso che si trattava di questioni lavorative.

Le accuse di molestie: la posizione di Milly

Uno dei punti più controversi della vicenda riguarda le accuse di molestie che sono emerse. Milly ha definito tali affermazioni “da ridere”, chiarendo che non c’era stata alcuna intenzione scorretta da parte di Mariotto. “La molestia implica una volontà e lì non c’era. È davvero un incidente”, ha spiegato, difendendo il suo collega e sottolineando che il ballerino coinvolto non si era nemmeno accorto dell’accaduto. La conduttrice ha voluto mettere in evidenza che, se ci fosse stato qualcosa di scorretto, sarebbe emerso immediatamente.

Il futuro di Mariotto e le sue responsabilità

Con il futuro di Mariotto in discussione, Milly ha espresso la sua speranza che non ci siano conseguenze drastiche per lui. “Mi auguro non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso”, ha affermato. La conduttrice ha ribadito che la libertà di movimento di Mariotto è ora limitata e che è fondamentale rispettare le regole del programma. Inoltre, ha lanciato una frecciatina al giudice, invitandolo a contattarla per chiarire la situazione, sottolineando il loro legame speciale.

Conclusioni e riflessioni

Questo episodio ha messo in luce non solo le dinamiche interne di Ballando con le Stelle, ma anche l’importanza di affrontare le polemiche con serietà e chiarezza. Milly Carlucci, con la sua esperienza e il suo carisma, continua a essere una figura centrale nel panorama televisivo italiano, dimostrando di saper gestire situazioni delicate con professionalità. La vicenda di Mariotto rimane aperta, ma la conduttrice ha dimostrato di essere pronta a difendere i suoi collaboratori e a mantenere alta la reputazione del programma.