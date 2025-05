Un debutto televisivo per i piccoli Fornasier-Fontana

È un momento speciale per Clizia Fornasier e Attilio Fontana, che per la prima volta hanno deciso di presentare i loro bambini in televisione. Durante l’episodio di “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo, la coppia ha condiviso un’intervista di famiglia, mettendo in luce non solo la loro vita privata, ma anche i progetti artistici che li vedono protagonisti.

Il cortometraggio e il legame con la famiglia

Il focus dell’intervista è stato soprattutto su Blu, il primogenito che il prossimo 1 giugno compirà 9 anni. Blu è il protagonista del cortometraggio “Pippo non lo sa”, un’opera scritta a quattro mani da Clizia e Attilio. La Fornasier ha spiegato che il progetto è un omaggio alla sua nonna, che ha lavorato nelle filande da bambina. La storia, che racconta il viaggio nel tempo di un ragazzino alla scoperta della storia della seta, ha richiesto un grande impegno da parte di Blu, che ha dimostrato grande talento e profondità nel suo ruolo.

La salute di Mercuzio e i progetti futuri

Il secondogenito della coppia, Mercuzio, ha compiuto 6 anni lo scorso 4 febbraio, ma ha dovuto affrontare un piccolo imprevisto: un braccio ingessato a causa di una frattura causata da un incidente sul tappeto elastico. Nonostante questo, la famiglia si mostra unita e orgogliosa dei propri successi. Durante l’intervista, Caterina Balivo ha chiesto a Clizia e Attilio se ci saranno presto nozze, e i due non hanno escluso questa possibilità, lasciando intendere che i fiori d’arancio potrebbero arrivare in un futuro non troppo lontano.

Nuovi progetti in arrivo

Oltre al cortometraggio, Clizia ha in programma l’uscita di un nuovo libro, un progetto che promette di arricchire ulteriormente il suo percorso artistico. La coppia, che sta insieme da ben 12 anni, continua a lavorare fianco a fianco, dimostrando che l’amore e la creatività possono andare di pari passo. Con un mix di emozioni e ambizioni, i Fornasier-Fontana si preparano a scrivere nuovi capitoli della loro vita, sia come famiglia che come artisti.