Magda Pintus svela i trend makeup che segneranno l’autunno‑inverno 2026‑2027, dal ritorno dello smokey eye alla rinascita dei colori audaci.

Il make-up entra nella fase finale del 2026 con una spinta verso la espressione personale. Dopo un anno in cui la pelle perfetta e le labbra neutre hanno dominato le passerelle, i professionisti del settore indicano un cambiamento radicale: gli occhi tornano al centro della scena, accompagnati da tonalità più vivide e da una composizione più libera.

Smokey eye 2.0: nuove sfumature e reinterpretazioni

Secondo Magda Pintus, la tendenza più forte per l’autunno-inverno è lo smokey eye rivisitato. Il classico nero profondo convive ora con bronzi caldi, grigi freddi e persino tonalità oliva, creando look che variano dal drammatico al soft a seconda dell’occasione. Questo ritorno non è semplicemente una nostalgia degli anni 2000, ma una rivoluzione stilistica che combina tecniche di sfumatura più sofisticate e prodotti a base di pigmenti liquidi, garantendo un’applicazione più fluida e una durata più lunga.

Dal backstage di LACMA 2026 alle passerelle

Durante il festival LACMA 2026 a Los Angeles, numerosi make-up artist hanno mostrato versioni del smokey eye che integravano glitter metallici e finish satinati. La sperimentazione ha confermato che la tendenza è pronta a pervadere sia i set fotografici che le serate fuori, offrendo una versatilità senza precedenti.

Le star che hanno plasmato il look di quest’anno: il caso Zendaya

Tra le celebrità che hanno guidato il trend, Zendaya è stata la più influente. In ogni suo apparire sul red carpet – dai premi cinematografici alle premiere internazionali – ha alternato guance appena rosee a smokey eye intensi in tonalità di marrone freddo, mostrando come un trucco ben dosato possa diventare un vero e proprio segnale di stile. Tuttavia, la make-up artist avverte che non è consigliabile copiare pedissequamente le sue scelte senza considerare la propria morfologia facciale.

Adattare i look alle proprie caratteristiche

L’errore più comune consiste nell’applicare un eyeliner molto marcato su occhi piccoli o nella scelta di una tinta troppo scura per pelli chiare. Pintus suggerisce di analizzare la forma dell’occhio, la distanza tra le sopracciglia e il colore naturale dei capelli, per poi modulare l’intensità del colore e la larghezza del tratto. In questo modo il risultato risulta personalizzato e più armonioso.

Guardando al 2027: un make-up più personale e meno restrittivo

Le previsioni per il 2027 indicano una transizione verso un trucco che valorizzi la personalità più che la semplice aderenza a una moda. I colori saturi, le texture metalliche e le labbra “pop” saranno più presenti, ma senza gli eccessi degli anni ’80, considerati ormai superati. La chiave sarà l’uso di prodotti versatili – fondotinta leggeri, blush in crema, mascara volumizzanti e tinte per labbra cremose – che permettano di costruire un look modulabile da giorno a sera.

Strumenti pratici per un look su misura

Per replicare le tendenze suggerite basta una routine di base: una buona skincare per una pelle luminosa, un primer idratante, un fondotinta modulabile e un set di ombretti pigmentati. Aggiungendo un blush cremoso in tonalità neutre e un mascara che allunga e definisce, è possibile ottenere un effetto professionale senza dover ricorrere a una valigia di prodotti.