Michele Battiato è il fratello del noto cantautore Franco Battiato, morto il 18 maggio 2021: ha una carriera in politica e si è trovato spesso, negli anni della malattia del Maestro, a fare da sua portavoce.

Chi è Michele Battiato

Michele Battiato è una delle persone più care del maestro e cantautore Franco Battiato.

Michele è il maggiore dei fratelli Battiato ed è stato spesso suo portavoce durante il periodo della lunga malattia che si è abbattuta sul fratello. Il cantautore siciliano non aveva moglie nè figli e a stargli vicino da sempre era soprattutto il fratello Michele e sua figlia, Cristina, che è un avvocato. È proprio alla nipote Cristina che il maestro Battiato ha lasciato tutti i suoi beni, essendo lei unica beneficiaria dell’eredità di Franco.

Il fratello maggiore di Franco Battiato, Michele, ha un carattere simile a quello del defunto fratello: taciturno e introverso ma molto deciso nelle sue azioni. In passato queste doti gli sono servite molto per sfondare in politica. Michele Battiato infatti è stato consigliere comunale a Milano, dove militava tra le fila del partito repubblicano. Lui, insieme alla moglie, alla figlia Cristina e suo marito e i nipoti di Michele, sono stati gli ultimi affetti del grande cantautore Franco Battiato: lo hanno assistito e reso felice fino agli ultimi giorni.

Il 23 marzo del 2021 Franco Battiato aveva compiuto gli anni e la sua famiglia gli aveva organizzato una festicciola anche se il maestro non era molto in forma.

Chi è Michele Battiato: curiosità

Spesso Michele ha dovuto scontrarsi in questi anni con molte persone e detrattori che vociferavano e mettevano in giro false notizie sul fratello e sui suoi rapporti con la famiglia. Ad esempio quando nel 2019 i giornali avevano diffuso la notizia che Michele e sua figlia, Maria Cristina, avessero messo in vendita l’amata villa Grazia, la casa di famiglia a Milo (in Sicilia) dove il maestro Battiato aveva composto tanti dei suoi capolavori. Michele smentì subito la notizia, dicendo che mai si sarebbe permesso di mettere in vendita la villa, dato che Franco era ovviamente contrario all’iniziativa. In altre interviste però Michele Battiato ha affermato che Villa Grazia era stata effettivamente messa in vendita per un periodo, ma probabilmente tutto ciò è stato bloccato con la malattia del fratello cantautore, che nella sua amata casa di Milo è morto il 18 maggio 2021.

Chi è Michele Battiato: il rapporto con il fratello Franco

Michele Battiato ha sempre affermato di stare assistendo il fratello Franco “come merita” durante la sua lunga malattia che lo ha portato alla morte il 18 maggio 2021. Ha dovuto difendere il fratello e la famiglia da voci e notizie false che circolavano, soprattutto dopo l’uscita dell’ultimo album del maestro Torneremo ancora. In quell’occasione infatti molti hanno avuto da ridire, giudicandola un’operazione puramente commerciale e che non rispettava il volere del noto cantautore. Michele Battiato in queste occasioni ha subito varie accuse: di non avere rispetto del fratello sofferente, di averlo abbandonato e di voler speculare su di lui e sulla sua musica. Michele più volte però ha sostenuto sempre la bontà delle sue azioni e il suo sostegno più sprofondo per il fratello Franco.