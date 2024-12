Un Natale in famiglia

Melissa Satta, ex velina e icona di stile, ha trascorso un Natale indimenticabile con la famiglia Beretta nella storica residenza di Passirano, in Lombardia. La 38enne, legata sentimentalmente a Carlo Beretta dalla scorsa primavera, ha trovato nella famiglia del suo compagno un’accoglienza calorosa e affettuosa. Questo periodo festivo ha rappresentato un momento di condivisione e gioia, non solo per la coppia, ma anche per Maddox, il figlio di 10 anni avuto da Melissa con l’ex marito Kevin Prince Boateng.

Una fuga sulla neve

Dopo le festività, la coppia ha deciso di prolungare il loro soggiorno in montagna, partendo per Saint Moritz, una delle località sciistiche più rinomate al mondo. Qui, insieme a un gruppo di amici, tra cui l’inseparabile Simona Salvemini, Melissa e Carlo si sono immersi in un’atmosfera di divertimento e avventura. Le piste innevate hanno offerto loro l’opportunità di praticare sport e godere della bellezza dei paesaggi alpini. Melissa, appassionata di sci, ha dimostrato ancora una volta il suo spirito sportivo, mentre Carlo ha condiviso con lei questa passione, rendendo la loro vacanza ancora più speciale.

Un legame indissolubile

La presenza di Maddox ha reso questa vacanza ancora più significativa. Nonostante il padre Kevin sia attualmente a Sidney per impegni sportivi, il ragazzo ha trovato conforto e felicità nel gruppo di amici e nella compagnia della madre. Melissa ha sempre dimostrato di essere una madre attenta e affettuosa, e in questo contesto montano, il legame tra madre e figlio si è rafforzato ulteriormente. La serenità di Maddox è evidente, e la sua gioia nel trascorrere del tempo con la madre e Carlo è palpabile.

Un amore che cresce

La relazione tra Melissa e Carlo continua a fiorire, e queste vacanze in montagna rappresentano un capitolo importante della loro storia d’amore. Entrambi condividono la passione per la montagna e lo sport, creando così un legame profondo e autentico. La loro avventura a Saint Moritz è solo l’ultima di una serie di momenti felici che stanno costruendo insieme, dimostrando che l’amore può prosperare anche nei contesti più inaspettati.