Il noto cantante spagnolo Alvaro Soler si è sposato in grande segreto con la sua compagna, Melanie Kroll. La coppia aveva resa nota la loro storia d’amore solamente durante l’estate 2022 e dopo poco più di un anno hanno scelto di sposarsi, ma senza annunciare pubblicamente il tutto. Chi è la donna che sarà a fianco di Alvaro Soler per tutta la vita?

Melanie Kroll: chi è la moglie di Alvaro Soler?

La moglie di Alvaro Soler, Melanie Kroll, è una modella tedesca che di professione fa anche l’istruttrice di fitness.

Kroll ha 25 anni di età, sette in meno rispetto al marito, che ne ha 32. Nata nel 1998 a Potsdam, in Germania, Melanie Kroll si è poi dovuta spostare per lavoro a Berlino, dove attualmente vive. Pare però che abbia anche una residenza a Barcellona e il motivo, ovviamente, ricade proprio su Alvaro Soler.

Sulla vita di Melanie Kroll non si hanno molte informazioni, ma dando un rapido sguardo ai suoi profili social, si scopre che è particolarmente seguita. Il suo account di Instagram (@melaniekroll), infatti, vanta un totale di 267 mila follower, per un totale di 1300 post pubblicati. Da vera modella, Kroll è solita pubblicare scatti professionali in splendide foto e indossando splendidi outfit, ma non mancano contenuti più personali legati alla vita quotidiana. Gli ultimi post, invece, raccontano proprio del matrimonio: scatti col marito Soler e uno scatto in bianco e nero realizzato prima della cerimonia civile tenutasi a Berlino.

Dalla sua biografia social non si ricavano molte informazioni. Oltre ai luoghi di residenza, infatti, la modella tedesca cita il suo profilo TikTok e le varie agenzie che la seguono e con cui lavora.

Anche per quello che riguarda la vita privata di Melanie Kroll le informazioni a disposizione non sono molte. L’unico elemento, che di fatto è uno dei più importanti, riguarda proprio la storia d’amore con Alvaro Soler.

Melanie Kroll: la storia d’amore con Alvaro Soler

Melanie Kroll e Alvaro Soler si sono conosciuti nel corso del 2022, ma hanno deciso di mostrarsi ufficialmente al pubblico solamente durante l’estate dello stesso anno, facendosi vedere mano nella mano a un evento organizzato a Berlino.

Dopo poco più di un anno, però, Melanie Kroll e il cantante Alvaro Soler hanno deciso di convolare a nozze, ma lo hanno fatto segretamente, senza grandi annunci e senza paparazzi tutti attorno. Il matrimonio è avvenuto infatti nel mese di maggio 2023, ma molte persone hanno accolto la notizia con non poca sorpresa. Il cantante de El mismo sol, se bene ricordiamo, è stato insieme alla ex compagna Sofia Ellar per alcuni anni, tanto da parlare anche di matrimonio, rinviato a causa della pandemia da Covid e mai più organizzato.

Dopo Ellar, nella vita di Alvaro Soler è arrivata proprio Melanie Kroll, che è riuscita nel giro di poco a rubargli il cuore e a farlo innamorare per la vita.

Melanie Kroll e Alvaro Soler hanno deciso di dirsi il “sì” per la vita: due mondi diversi uniti da un amore infinito.