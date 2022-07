Giulia Caselli, una delle prime tiktoker ad aver parlato “in corsivo” su TikTok, ha provato a insegnare a Alvaro Soler la curiosa cadenza milanese.

Alvaro Soler e il corsivo

Nelle ultime settimane su TikTok è diventato un vero e proprio trend il “parlare in corsivo”.

Oltre a Elisa Esposito – che si è presentata sui social come insegnante di corsivo – anche la cantante Giulia Caselli – originaria di Ascoli Piceno – ha consentito allo strano modo di parlare di diventare “famoso in rete”. I video della cantante hanno ottenuto così tante visualizzazioni da finire per essere notati anche da Alvaro Soler, che l’ha invitata a cena e le ha chiesto di impartirgli una breve lezione di corsivo. Si dà il caso infatti che in uno dei suoi video “in corsivo” sui social Giulia Caselli avesse cantato uno dei successi musicali di Soler, El Mismo Sol.

“Uff! Ma sei magica”, ha scritto Alvaro Soler, colpito dalla simpatia e dal talento della sua giovane fan.

Cosa significa parlare in corsivo

Alcuni giovani creator su TikTok hanno iniziato a farsi conoscere per il loro modo di parlare in “corsivo”, ossia imitando in chiave ironica il modo di parlare di alcuni giovani di Milano. La questione ha avuto grosso seguito su TikTok, ma non ha mancato anche di scatenare polemiche e aspre critiche.