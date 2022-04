La stagione televisiva 2021-2022 prosegue senza sosta e per Mediaset è arrivato il momento di fare un bilancio. La casa del biscione ha infatti dato maggior spazio al duo Maria De Filippi-Silvia Toffanin.

Diversamente Barbara D’Urso si è vista togliere un programma storico come Domenica Live, un vuoto questo che è stato riempito dall’inedita staffetta tra Amici e Verissimo che ha saputo dare i suoi frutti.

Eppure – ha osservato “Gossip e tv” – la riduzione dello spazio unito a un esito del nuovo programma “La Pupa e il Secchione show” non proprio entusiasmante potrebbe aver messo la “barbara nazionale” in non poche difficoltà.

Mediaset, quale futuro per Barbara D’Urso?

Se spesso due indizi fanno una prova potrebbe essere sufficiente osservare l’evoluzione dello spazio che, in questo ultimo periodo Mediaset ha concesso alla conduttrice napoletana. Tra le bandiere probabilmente più longeve del biscione, oltre ai già citati Domenica Live e “Live – non è la D’Urso” che sono stati rimossi, Barbara D’Urso si è vista ridurre in modo significativo un altro dei suoi show storici ossia Pomeriggio 5.

Il suo contratto è in prossima scadenza con il termine previsto a dicembre 2022. Non risulterebbe dunque difficile capire il motivo per il quale la conduttrice potrebbe risultare sempre più in bilico. Naturalmente in questi casi il condizionale è d’obbligo.

Per Silvia Toffanin la carriera sembra essere sempre più in ascesa

Apparirebbe ben diversa invece la posizione di Silvia Toffanin che, forte del suo successo a Verissimo particolarmente gradito tra il pubblico, ha avuto modo di cimentarsi, seppure per un breve periodo, anche nel ruolo di conduzione a Striscia La Notizia.

Nell’ultimo periodo si sarebbe persino discusso di una eventuale conduzione della compagna di Pier Silvio Berlusconi a “Uomini e Donne Vip”. Arrivati a questo punto però il futuro di Silvia Toffanin è ancora tutto da scrivere e per sapere ulteriori sviluppi, potremmo non dover attendere molto.