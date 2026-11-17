Mckenna Grace ha portato sul red carpet e nelle piazze di New York i riferimenti più riconoscibili della saga, dal trucco argentato alle trecce di Katniss.

Durante la promozione di Hunger Games: Sunrise on the Reaping, il cast gioca con i costumi e il trucco a tema, sfruttando il mondo drammatico e fantastico della saga in ogni occasione fotografica. Tra i protagonisti più attivi c’è Mckenna Grace, che alla premiere di New York si è presentata con un make up immediatamente riconoscibile per i fan.

La truccatrice Nadia Tayeh ha spiegato che l’ispirazione arriva da un momento preciso di Hunger Games: Catching Fire, quando Katniss Everdeen passa dall’abito da sposa all’abito blu della Ghiandaia Imitatrice. Il risultato è un occhio affumicato con piccoli strass sulla rima inferiore, pensato per accompagnare un abito argentato.

Il trucco argentato e gli strass sulla rima inferiore

L’ombretto color argento blu è più luminoso verso l’angolo interno e più scuro all’esterno, dove una sfumatura ardesia disegna una coda allungata. Gli strass sfumati sulla rima inferiore sono il dettaglio che attira lo sguardo, pur restando abbastanza discreti da non appesantire il viso. Un richiamo alla scelta di Jennifer Lawrence, truccata dalla make up artist Ve Neill nei primi film.

Il resto del viso è costruito con prodotti E.L.F.: il blush color gumball, il bronzer Fair per scolpire i lineamenti e un rossetto a base di lip liner Honey Maker con olio Piggy Bank per una finitura rosa lucida.

Dalle trecce di Katniss ai look omaggio

Durante un evento al pop-up della saga a Midtown Manhattan, Mckenna Grace ha indossato un due pezzi in pelle che ricorda l’equipaggiamento da caccia di Katniss, abbinato a una treccia laterale olandese, il tratto più riconoscibile del personaggio. L’attrice ha ricreato scene celebri come la sfilata dei tributi, ma questa è stata la prima occasione informale.

I capelli biondi e ricci, portati in una treccia sulla spalla destra, sono stati lasciati volutamente spettinati, con una frangia laterale che richiama l’acconciatura di Katniss prima dell’Arena. Lo stile è di Molly Dickson, che ha scelto un vintage Roberto Cavalli, occhiali scuri e stivali sopra il ginocchio. Il trucco era essenziale, con pelle luminosa e blush pesca.

Il press tour della pellicola, in uscita al cinema venerdì, prosegue con altri omaggi alla saga, come l’abito blu con ali di piume disegnato da Pamella Roland alla premiere newyorkese.