Il cuoio capelluto è pelle e va trattato come tale. Detersione corretta, esfoliazione dolce, massaggio e attivi mirati: la guida per adattare la routine a cute secca, grassa o sensibile ed evitare gli errori più comuni.

Il cuoio capelluto è la pelle che riveste il cranio e ospita i follicoli da cui nasce ogni capello. Come la pelle del viso, ha una barriera protettiva, produce sebo, ospita un microbiota e reagisce a detergenti, attriti e stress. Un cuoio capelluto equilibrato è la base di capelli che crescono in condizioni migliori.

Per questo la cura dei capelli parte dalla cute e non dalle lunghezze. Prurito, forfora, unto precoce o tensione dopo lo shampoo sono segnali che la barriera cutanea è sotto stress. Di seguito si vedono la detersione, l’esfoliazione, il massaggio, gli attivi principali, gli errori ricorrenti, la lettura delle etichette e l’adattamento ai diversi tipi di cute.

Detersione: lo shampoo si applica sulla cute

Lo shampoo serve a rimuovere sebo in eccesso, residui di prodotti e impurità dalla cute. Va quindi emulsionato con le dita sulla radice, con acqua tiepida, e lasciato scorrere lungo le lunghezze senza strofinarle. Una singola applicazione è spesso sufficiente; la seconda si riserva ai casi di molto sebo o di prodotti styling pesanti.

La frequenza dipende dalla cute: chi tende all’unto può lavare anche a giorni alterni o con maggiore regolarità, chi ha la cute secca può distanziare i lavaggi. L’acqua molto calda aumenta secchezza e arrossamento, mentre un risciacquo accurato evita residui che irritano.

Esfoliazione dolce, massaggio e attivi chiave

Una volta ogni una o due settimane, una esfoliazione delicata aiuta a eliminare cellule morte e accumuli di prodotto. Funzionano scrub con granuli fini e arrotondati oppure esfolianti chimici blandi. Sulla cute sensibile o arrossata si evita del tutto, perché l’attrito peggiora l’infiammazione.

Il massaggio con i polpastrelli, per uno o due minuti durante lo shampoo, con movimenti circolari e senza unghie, favorisce una detersione uniforme e dà una sensazione di benessere. Tra gli attivi, tre meritano attenzione:

Niacinamide : sostiene la barriera cutanea e aiuta a regolare l’aspetto del sebo.

: sostiene la barriera cutanea e aiuta a regolare l’aspetto del sebo. Pantenolo : è lenitivo e idratante, utile quando la cute è tesa o secca.

: è lenitivo e idratante, utile quando la cute è tesa o secca. Acido salicilico: aiuta a sciogliere sebo e desquamazione, quindi è indicato per cute grassa o con forfora, a basse concentrazioni.

Errori da evitare e rimedi della tradizione

Tra gli errori più frequenti ci sono lavaggi troppo aggressivi, balsamo applicato sulla cute, prodotti styling non risciacquati e scrub usati troppo spesso. Anche cambiare shampoo ogni pochi giorni impedisce di capire se un prodotto funziona.

Molti rimedi casalinghi finiscono sulla cute senza criterio. Gli impacchi di olio di cocco sui capelli, l’olio Johnson sui capelli o il burro di karité sui capelli nutrono le lunghezze, ma sono sostanze occlusive: sulla radice possono appesantire e favorire il ristagno di sebo nelle cute grasse. Meglio applicarli dalle medie alle punte, prima dello shampoo. La maschera ai semi di lino dà una consistenza gelatinosa che districa e ammorbidisce le lunghezze. Anche le maschere L’Oréal per capelli e simili vanno distanziate dalla radice, salvo prodotti pensati per la cute.

Come leggere le etichette

L’elenco INCI riporta gli ingredienti in ordine decrescente di concentrazione, tranne quelli sotto l’1%. I primi posti rivelano la base detergente: tensioattivi delicati come i derivati del glucoside o i betainati sono in genere più tollerati dalle cute sensibili, mentre detergenti più forti sono adatti all’unto marcato. Profumi intensi e alcol denaturato in evidenza possono irritare.

Vale la pena controllare che l’attivo dichiarato sia in una posizione credibile e che la dicitura indichi l’uso su cute. Sul fronte colore, lo shampoo e lo spray per coprire i capelli bianchi agiscono sul fusto: i secondi, applicati sulla radice, vanno rimossi con un lavaggio accurato per non lasciare residui sulla cute.

Adattare la routine al proprio tipo di cute

Nella cute secca servono detergenti ultra delicati, lavaggi meno frequenti, pantenolo e ingredienti idratanti, con esfoliazione rara. Nella cute grassa funzionano shampoo purificanti con acido salicilico o niacinamide, lavaggi regolari e balsamo solo sulle lunghezze. Nella cute sensibile contano formule minimaliste, senza profumo intenso, acqua tiepida e nessuno scrub.

Se prurito, desquamazione o perdita di capelli persistono per diverse settimane nonostante una routine corretta, conviene rivolgersi a un dermatologo, perché dermatite seborroica, psoriasi o altre condizioni richiedono una terapia specifica. Un utile gesto pratico: introdurre un solo prodotto nuovo alla volta e osservare la cute per due o tre settimane, così da capire con precisione che cosa le fa bene.