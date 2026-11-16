Monica Guerritore scende in pista con i suoi capelli e il pubblico di Ballando con le Stelle la applaude in piedi.

Sabato 14 novembre, durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai1, Monica Guerritore ha ballato per la prima volta senza bandana né parrucca. L’attrice, che sta affrontando una seconda diagnosi di tumore al seno, ha portato in pista i capelli corti, segno del percorso di cure che ha vissuto.

La scelta è stata annunciata in settimana, nel corso di Ballando segreto. Guerritore aveva già affrontato la malattia nel 2006 e, questa volta, ha seguito sei cicli di chemioterapia. Fino a quel momento aveva sempre indossato una bandana o una parrucca durante le esibizioni.

Il valzer con Luca Urso e la standing ovation

Guerritore ha ballato il valzer con il suo insegnante Luca Urso. L’esibizione ha ricevuto una standing ovation dallo studio. Barbara D’Urso l’ha definita un’esibizione di una forza totale, mentre Guido Matano ha detto che, dopo quanto visto, ogni parola sarebbe superflua. Ottenendo 10 punti da ciascun giurato, la coppia ha totalizzato 50 punti.

Al momento dei giudizi è intervenuta Carolyn Smith, presidente di giuria e coreografa, che combatte contro un tumore al seno da oltre dieci anni. Commossa, non è riuscita a formulare il consueto giudizio tecnico. “Dico una cosa soltanto. Ho difficoltà in questo momento“, ha detto, rivolgendosi poi all’attrice: “È una cosa… parliamo in privato. Non è una cosa da rendere pubblica“.

Le parole di Monica Guerritore

Spiegando la sua decisione, Guerritore ha detto di aver tolto la parrucca che l’aveva accompagnata per mesi, per mostrare la propria fragilità. “Dopo tanto tempo non è facile vedersi così“, ha aggiunto, sottolineando che si trattava di una scelta personale. Secondo Carolyn Smith, il gesto è stato un messaggio potente e coraggioso.