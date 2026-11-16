Un rossetto liquido opaco affrontato su 26,2 miglia di corsa: com'è andata davvero.

Da quasi dieci anni la stessa autrice usa lo stesso rossetto opaco, il Maybelline SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick da 13 dollari. Il primo ricordo legato a questo prodotto risale agli anni dell’università, quando serviva un rossetto che reggesse le serate in giro. Ancora oggi, con un figlio e una vita molto diversa nel Midwest, il rapporto resta solido.

Il marchio ha sponsorizzato la corsa e ha chiesto di indossare il prodotto durante la NYC Marathon. L’autrice ha dichiarato di aver raccontato l’esperienza senza filtri, per cui il test riguarda 26,2 miglia di sudore, Gatorade e getti d’acqua lungo il percorso.

Il test sulle 26,2 miglia

La partenza era fissata alle 10:55, ma l’autrice era già a Staten Island alle 7 del mattino. Ha applicato il rossetto alle 10:45 usando la tonalità Savant, una prugna morbida, con la fotocamera dell’iPhone come specchio. L’applicatore a punta permette di tracciare una linea pulita anche con le mani tremanti.

Durante la gara il rossetto non ha seccato le labbra e l’autrice non ci ha pensato per tutto il percorso. Al traguardo, dopo circa 3 ore e 50 minuti, il colore era ancora presente, forse meno intenso dell’inizio. Il solo incidente è stato la caduta del tubetto dalla marsupio intorno al miglio 16, mentre cercava un gel.

Tenuta, rimozione e confronto con la linea SuperStay

Il prodotto usa silicone e un solvente leggero, l’isododecano, che evapora in pochi minuti lasciando un film sottile e flessibile di pigmento. Per toglierlo serve un detergente oleoso o un balsamo struccante, perché acqua e salviette non bastano. La formula è opaca e priva di ingredienti idratanti, quindi chi ha labbra secche dovrebbe tenere a portata di mano un balsamo con petrolato, burro di karité o ceramidi.

Nella linea SuperStay, il Vinyl Ink da 14 dollari ha una finitura lucida e la stessa durata dichiarata di 16 ore. L’Ink Crayon da 13 dollari è opaco ma dichiara al massimo 8 ore. Il Peel-Off Lip Liner da 13 dollari funziona come matita e tinta, con una durata dichiarata fino a 24 ore.