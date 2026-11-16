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16 Novembre 2026

Maybelline SuperStay Matte Ink: recensione dopo la maratona NYC

Un rossetto liquido opaco affrontato su 26,2 miglia di corsa: com'è andata davvero.

· · 2 min
Maybelline SuperStay Matte Ink: recensione dopo la maratona NYC

Da quasi dieci anni la stessa autrice usa lo stesso rossetto opaco, il Maybelline SuperStay Matte Ink Liquid Lipstick da 13 dollari. Il primo ricordo legato a questo prodotto risale agli anni dell’università, quando serviva un rossetto che reggesse le serate in giro. Ancora oggi, con un figlio e una vita molto diversa nel Midwest, il rapporto resta solido.

Il marchio ha sponsorizzato la corsa e ha chiesto di indossare il prodotto durante la NYC Marathon. L’autrice ha dichiarato di aver raccontato l’esperienza senza filtri, per cui il test riguarda 26,2 miglia di sudore, Gatorade e getti d’acqua lungo il percorso.

Il test sulle 26,2 miglia

La partenza era fissata alle 10:55, ma l’autrice era già a Staten Island alle 7 del mattino. Ha applicato il rossetto alle 10:45 usando la tonalità Savant, una prugna morbida, con la fotocamera dell’iPhone come specchio. L’applicatore a punta permette di tracciare una linea pulita anche con le mani tremanti.

Durante la gara il rossetto non ha seccato le labbra e l’autrice non ci ha pensato per tutto il percorso. Al traguardo, dopo circa 3 ore e 50 minuti, il colore era ancora presente, forse meno intenso dell’inizio. Il solo incidente è stato la caduta del tubetto dalla marsupio intorno al miglio 16, mentre cercava un gel.

Tenuta, rimozione e confronto con la linea SuperStay

Il prodotto usa silicone e un solvente leggero, l’isododecano, che evapora in pochi minuti lasciando un film sottile e flessibile di pigmento. Per toglierlo serve un detergente oleoso o un balsamo struccante, perché acqua e salviette non bastano. La formula è opaca e priva di ingredienti idratanti, quindi chi ha labbra secche dovrebbe tenere a portata di mano un balsamo con petrolato, burro di karité o ceramidi.

Nella linea SuperStay, il Vinyl Ink da 14 dollari ha una finitura lucida e la stessa durata dichiarata di 16 ore. L’Ink Crayon da 13 dollari è opaco ma dichiara al massimo 8 ore. Il Peel-Off Lip Liner da 13 dollari funziona come matita e tinta, con una durata dichiarata fino a 24 ore.

Autore

Cristian Castiglioni

Cristian Castiglioni, veneziano, iniziò come blogger dopo aver postato una guida sui bacari e ricevuto centinaia di messaggi: quella reazione spinse la sua trasformazione in redattore. Cura contenuti amichevoli e porta in redazione appunti fotografici di vaporetto e cicchetti.

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