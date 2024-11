Scopri come la Regina Maxima d'Olanda riesce a combinare eleganza e audacia nei suoi look.

Un’icona di stile

La Regina Maxima d’Olanda è diventata negli anni un’icona di stile, capace di sorprendere e affascinare con ogni suo look. La sua abilità nel mixare colori e tessuti, mantenendo sempre un’eleganza innata, la distingue nel panorama delle reali europee. Recentemente, ha indossato un completo a quadretti color ciliegia e bianco, dimostrando ancora una volta la sua maestria nel vestire.

Un look studiato nei minimi dettagli

Ogni apparizione pubblica della sovrana è un evento atteso, e il suo outfit non è mai lasciato al caso. Per l’ultima occasione, Maxima ha scelto un completo composto da pantaloni palazzo e giacca con una doppia fila di bottoni, che esaltava la sua figura. La giacca, con tasche frontali, si adattava perfettamente ai suoi fianchi, mentre i pantaloni ampi conferivano un tocco di modernità al look. La Regina sa come osare con i colori, abbinando tonalità vivaci come il verde e il giallo, senza mai risultare eccessiva.

Accessori che fanno la differenza

Un altro aspetto che rende i look di Maxima d’Olanda così affascinanti è la scelta degli accessori. Per l’evento ad Assen, ha abbinato il suo completo a un cappello a falda larga in tessuto scamosciato e scarpe coordinate. La borsa a portafoglio in pelle e i guanti completavano un outfit già di per sé originale. Inoltre, la Regina ha scelto orecchini pendenti che richiamavano la fantasia a quadretti del suo abito, e una grande spilla a forma di fiore rosso sul bavero della giacca, aggiungendo un tocco di personalità al suo look.

Un trucco che esalta la bellezza naturale

Per quanto riguarda il trucco, Maxima ha optato per uno smokey eyes in tonalità scure, che metteva in risalto il suo sguardo, abbinato a labbra nude per un effetto sofisticato. La sua chioma bionda, raccolta in una coda bassa, completava un’immagine di eleganza e raffinatezza. La Regina, pur non indossando gioielli appariscenti, ha scelto un bracciale discreto e un piccolo anello, dimostrando che la sobrietà può essere altrettanto affascinante.