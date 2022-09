Mauro Marin, ex concorrente del Grande Fratello, e Marco Panavello, ex tronista di Uomini e Donne, sono stati vittime di aggressione. I due hanno raccontato l’accaduto nei minimi dettagli, ma una testimone riporta una versione dei fatti completamente diversa.

Mauro Marin e Marco Pavanello vittime di aggressione

Intervistati dal Gazzettino e dal Corriere del Veneto, Mauro Marin e Marco Pavanello hanno raccontato di essere stati vittime di aggressione. Il vincitore del Grande Fratello 10 e l’ex tronista di Uomini e Donne stavano tornando da una serata a Campolongo Maggiore, in località Santa Maria in Veneto, quando si sono fermati a Dolo. E’ qui che Mauro doveva fare una consegna per l’azienda di famiglia, che si occupa della produzione e distribuzione di salumi.

Stando alla loro versione dei fatti, un uomo non avrebbe gradito la presenza della loro auto e si sarebbe gettato sulla vettura, distruggendo il parabrezza e mettendoli in pericolo. Pavanello, “ancora senza parole”, ha raccontato di non aver “mai visto nulla del genere”. Marco ha così ricostruito i fatti:

“Verso le 21.30 ci siamo messi in macchina per tornare indietro, guidava Mauro. Lui ora si occupa del salumificio di famiglia e doveva consegnare dell’affettato in un bar di Dolo. Così verso le 22.30 abbiamo fatto tappa nel comune del veneziano. (…) Abbiamo pensato che si potesse passare con l’auto e siamo entrati. Arrivati all’altezza di un bar, è uscito un uomo, forse un cameriere che si è messo davanti alla macchina dicendo che non potevamo passare. Mauro si è scusato e gli ha detto che saremmo tornati indietro. L’uomo è andato fuori di sé e ha iniziato a prendere a calci e pugni la nostra automobile. Ha rotto il parabrezza e spaccato mezzo faro. Ha iniziato a dire ‘Voi avete fatto tv e pensate di poter fare quello che volete’. Noi siamo scesi dall’auto ma lui non ragionava. Poi sono uscite delle persone dal bar e lo hanno portato dentro e qualcuno ha chiamato i Carabinieri”.

Il racconto di Mauro Marin

Mauro, accodandosi al racconto dell’amico, ha dichiarato:

“Ha cominciato a dare pugni e calci alla macchina, e ha spaccato tutto. (…) Eravamo in due, ho 42 anni, un figlio, non volevo fare casini”.

Marin ha spiegato che l’uomo in questione, nonostante lui stesse facendo retromarcia, ha dato il via all’aggressione. A questo punto, per evitare il peggio, Mauro ha chiesto ai presenti di avvisare i Carabinieri e di recarsi tutti in ospedale per sottoporsi agli esami del sangue. L’ex concorrente del GF 10 ha dichiarato:

“Avevo bevuto solo tè e Coca Cola ma volevo venisse anche quello che mi ha preso a calci la macchina perché gli facessero l’esame del sangue e per vedere se era tranquillo come me”.

Un testimone smentisce Mauro Marin e Marco Pavanello

Un testimone, ascoltato dal Corriere, ha smentito il racconto fatto da Mauro Marin e Marco Pavanello. Si tratta di un cliente del bar, che avrebbe assistito alla presunta aggressione. Ha dichiarato:

“La loro auto ha accelerato e ha fatto un balzo avanti di un metro e mezzo circa. Il cameriere a quel punto, spaventato, ha dato un pugno, una botta al parabrezza, che si è rotto. (…) Dopo di che si sono messi tutti a urlare. Loro sono scesi dall’auto. È arrivato un altro cameriere. Non si sono picchiati però. Marin urlava ‘Tu non sai chi sono‘ e così via. Uno dei camerieri li teneva separati. Il cameriere che aveva dato la botta è entrato nel bar. Marin e Pavanello invece da fuori continuavano a urlare bestemmiando a raffica. Il tutto era abbastanza allucinante”.

Qual è la verità? Al momento, non è dato saperlo visto che la versione di Marin e Pavanello non coincide con quella del testimone.