Mattia Patanè è il nuovo allievo della settima edizione de Il Collegio 7. Il ragazzo dovrà fare i conti con la sua presunzione e il suo grande ego. Ma cos’altro sappiamo sul ragazzo?

Mattia Patanè: chi è?

Mattia Patanè è un ragazzo della provincia di Catania.

Ha 16 anni, ha un carattere forte ed è molto sicuro di sé stesso. Dopo un passato da bambino un po’ cicciottello ha deciso di dedicarsi al cibo. Si tratta di una vere e propria passiona quella per il food a tal punto da ritenersi il primo foodblogger della sua città. Fa recensione, cerca locali nuovi, prova cibi nuovi. Si sente un adolescente al di sopra degli altri, è molto bravo a scuola ed è impegnato in molti gruppi di studio.

Campione di scacchi, membro della squadra di dibattito si sente un poeta e un filosofo convinto. La mamma lo definisce presuntuoso dicendo che tutti quelli al di fuori di lui sono ignoranti. Farà parte della settima edizione de Il Collegio. Riuscirà a controllare il suo ego smisurato?

Mattia Patanè è un allievo de Il Collegio 7

La nuova edizione de Il Collegio 7 inizia martedì 18 ottobre 2022. La data di inizio era prevista per il 27 settembre ma è stata appunto posticipata. Da quel giorno sarà possibile guardare le selezioni degli alunni che faranno divertire e saranno piene di figuracce e scivoloni. I ragazzi selezionati sono in totale venti: 11 maschi e 9 femmine. Dovranno riuscire ad acquisire la licenza media, a studiare e a rispettare le regole. Verranno seguiti dai professori e controllati dai sorveglianti. I loro nomi sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. Saranno immersi in una nuova ambientazione: il 1958. Questo è un anno di grandi cambiamenti per il Paese. Tutto quello che succede all’interno del Convitto Nazionale Regina Madre viene raccontato dalla voce narrante. Per questa edizione è cambiata e sarà quella di Nino Frassica.