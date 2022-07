Dramma a Cadoneghe (Padova). A breve Mattia Greggio sarebbe divenuto un ragazzino di 13 anni, quando il prossimo 3 agosto avrebbe festeggiato il suo compleanno. Purtroppo per lui sarà impossibile. Il piccolo Mattia è morto a causa di una leucemia a soli 12 anni.

È stato costretto a trascorrere metà della sua brevissima vita in ospedale per sottoporsi a terapie, esami e cure mediche. Nato da mamma Daniela e Papà Pierluigi, Mattia scoprì di soffrire del male che se l’è portato via quando aveva solo 6 anni. Lo scorso 23 dicembre aveva ben sopportato ill trapianto di midollo donatogli dalla sua mamma, ma alla fine il suo piccolo corpo non ha retto contro il citomegalovirus.

Mattia Greggio, mamma Daniela: “Un grande guerriero”

Daniela, la madre del piccolo Mattia Greggio, ha ricordato il figlioletto scomparso con queste dichiarazioni riportate dal Corriere Adriatico: “Mattia è stato un grande guerriero, ci ha sempre creduto e aveva sempre il sorriso: non ha mai mollato, non si è mai abbattuto, non si mai lamentato. La sua finestra sul mondo, il suo contatto con l’esterno, era un tablet, che Mattia non abbandonava mai.

Tutto quello che abbiamo fatto, non ci è mai pesato. La sua morte è il vero peso che ci portiamo dentro”.

Il ringraziamento di Daniela ai medici

Daniela ha poi ringraziato tutti i medici e il personale del reparto in cui è stato ricoverato Mattia. La donna ha spiegato che l’intero staff è stato incredibile. “Dei veri genitori nei confronti di Mattia” ha aggiunto. Daniela ha promesso che continuerà a supportare gli altri genitori, in quanto in quell’ospedale ha lasciato un pezzo del suo cuore. I funerali di Mattia Greggio si svolgeranno il prossimo 27 luglio in chiesa a San Bonaventura.