La convivenza di Agata Reale con la leucemia è stata tutt’altro che facile. La performer, nota per aver partecipato alla sesta edizione del talent Amici, si è raccontata a cuore aperto in una intervista rilasciata a Fanpage. Molte le cose che ha confidato: dalla difficoltà a gestire insieme lavoro e malattia, alle soddisfazioni per una sua allieva Elena Manuele che è stata scelta come protagonista di Bernadette di Lourdes.

Amici, Agata Reale sulla leucemia: “Ho tenuto nascosto la malattia per un anno”

Agata che in questi ultimi anni abbiamo visto anche nel piccolo schermo come conduttrice in “The coach” ha rivelato quanto è stato difficile rendere pubblica la malattia:

“Io ho tenuto la malattia nascosta per un anno. Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità. E io per un anno non ho mai parlato, ma quando pubblicavo qualche foto mi davano dell’anoressica e me ne dicevano di ogni.

A quel punto, dopo un anno di battaglie mi sono detta: forse è il momento giusto. E ho iniziato raccontare la verità”.

“Mi auguro solo di poter vedere crescere mia figlia”

Nel corso della sua lunga riflessione la performer ha rivelato un aneddoto su cosa le ha detto il medico dopo la prima diagnosi: “Questi quindici giorni prega, se credi in Dio […] Sappi che puoi perdere tuo marito, perché può succedere”.

Ha poi aggiunto che il legame con il marito si è fatto, se possibile, ancora più stretto. Un pensiero è andato a sua figlia che si augura con tutto il cuore di vederla crescere e innamorarsi: “L‘obiettivo principale è sapere di Chloe al sicuro, adulta e pronta a vivere con le sue forze”.

Non ultimo si è detta pronta a tornare a lavorare anche se purtroppo ci sono stati dei ma: “Io vorrei fare tante cose, ma la gente ha paura di me. Io non ho paura della mia malattia, gli altri però sì”.