Mattia Carrano è un giovanissimo attore che interpreta i due protagonisti della serie tv Prisma, di Prime Video. Il giovane ha dimostrato di essere un attore molto promettente, di grande talento, pronto a conquistare il pubblico.

Mattia Carrano: chi è?

Mattia Carrano è il giovane protagonista di Prisma, la serie televisiva uscita mercoledì 21 settembre su Prime Video, scritta e diretta da Ludovico Bessegato, creatore di Skam Italia, e da Alice Urciolo.

Uno sguardo profondo nel mondo degli adolescenti italiani, alla scoperta della loro identità e di tutti quei lati ancora poco definiti del loro modo di essere. Una nuova sfida per il regista, che ha scelto il giovane Mattia Carrano per interpretare i due gemelli protagonisti della serie. Mattia Carrano è nato il 13 maggio 2000, è alto più di 1,80, ha i capelli biondi e gli occhi azzurri. È romano di nascita, ma con origini ungheresi, e sembra proprio un ragazzo dal volto dolce e dai colori angelici, con un fisico asciutto e definito.

Fin da bambino si è dedicato allo sport, praticando per diversi anni il nuoto, la pallanuoto e le arti marziali. Alla recitazione non aveva mai pensato, non faceva parte dei suoi piani, non pensava sarebbe entrato a far parte del mondo dello spettacolo. L’occhio di Ludovico Bessegato, però, è particolarmente attento ed è stato proprio lui a scovarlo. Quando Mattia è arrivato davanti al regista di Skam e ad Alice Urciolo è riuscito ad impressionarli, soprattutto tenendo conto che non ha mai recitato e che ha dovuto affrontare la sfida di interpretare due ruoli diversi.

Mattia Carrano: la passione per la recitazione è appena nata

La passione di Matteo Carrano per la recitazione è molto fresca, appena nata, ma nonostante questo sembra essere molto portato per questo mondo, visto il suo grande talento naturale. Quando era piccolo pensava solo allo sport. Non avrebbe mai immaginato di diventare un attore, ma aveva sognato di poter essere un regista. Poi è arrivata l’occasione della sua vita. Visto il grande successo di Skam Italia, Prisma potrebbe essere un ottimo trampolino di lancio per iniziare una meravigliosa carriera. In futuro, potrebbe realizzare il sogno di diventare regista.

Mattia Carrano interpreta due ruoli diversi

Mattia Carrano, per essere alla sua prima esperienza, ha dovuto affrontare una grande prova, quella di interpretare due personaggi diversi. L’attore ha il ruolo dei due gemelli Andrea e Marco, dal carattere completamente diverso l’uno dall’altro, con esigenze, abitudini e vite opposte. “Mattia mi ha invece colpito, perché in modo istintivo ha trovato una postura diversa ed è diventato Marco. Quando vedi un attore che riesce ad arrivare a determinati personaggi con il solo istinto, capisci che c’è del materiale su cui lavorare” ha spiegato il regista Ludovico Bessegato. Entrambi i gemelli dovranno indagare profondamente dentro loro stessi, mettendosi alla prova e facendosi continuamente delle domande importanti. Marco è timido e introverso, mentre Andrea vorrebbe vivere la sua parte femminile senza timore e senza nascondersi, portando alla luce anche un amore che potrebbe letteralmente sconvolgere la sua vita.