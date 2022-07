Fabrizio Pregliasco è tornato a parlare, alla luce dei nuovi dati Covid che vedono un aumento considerevole delle positività sia in Italia sia all’estero, della situazione pandemica. I casi da Coronavirus stanno aumentando un po’ in tutto il mondo, nonostante siamo ora nei mesi estivi, questo può essere un dato preoccupante se si guarda al futuro: cosa accadrà nel prossimo autunno e inverno?

Pregliasco sulle mascherine: “Se serve si metteranno anche all’aperto”

Il virologo, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano, ha dichiarato in una nuova intervista rilasciata all’AdnKronos Salute che l’importanza delle mascherine non deve certo decadere: “Ribadisco il mio suggerimento generale di utilizzarla quando serve, come si fa con gli occhiali da sole, anche all’aperto in situazioni a rischio come i classici ‘capannelli’ delle vacanze, luoghi ristretti pieni di gente accalcata.” Il docente dell’Università Statale di Milano raccomanda: “Serve prudenza anche ad agosto.

La raccomandazione è stringente per i fragili e per chi li assiste.”

Italia, l’aumento dei contagi: cosa accadrà nel prossimo mese

Pregliasco fa poi una previsione su cosa potrebbe accadere, sul tema dei contagi, nel prossimo futuro nel nostro Paese: “Presumibilmente il prossimo mese avremo un calo progressivo dei casi di Covid-19, ma servirà comunque mantenere attenzione e adottare comportanti di buon senso, proprio per non assistere a un rimbalzo dei contagi.”