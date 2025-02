Mary di Danimarca: eleganza e stile in due eventi distinti

Un’eleganza senza tempo

Mary di Danimarca ha dimostrato ancora una volta il suo inconfondibile gusto per la moda durante le recenti apparizioni pubbliche. La Regina, sempre attenta ai dettagli, ha saputo alternare stili diversi, mantenendo un’eleganza che la contraddistingue. In un evento religioso a Copenaghen, ha scelto un classico tubino nero, simbolo di raffinatezza, abbinato a un cappotto grigio che ha esaltato la sua figura slanciata. Questo look sobrio e chic ha catturato l’attenzione, dimostrando che la semplicità può essere estremamente affascinante.

Colori vivaci e audaci

Il giorno successivo, Mary ha sorpreso tutti con un outfit decisamente più audace e colorato. Per la consegna degli EliteForsk Awards 2025, ha indossato una camicia rosa antico con scollo a portafoglio, abbinata a una gonna asimmetrica color burgundy, un colore di tendenza per la stagione invernale. Questo abbinamento non solo ha messo in risalto la sua figura, ma ha anche dimostrato la sua capacità di giocare con i colori e le forme. Gli stivali alti scamosciati hanno completato il look, conferendo un tocco di modernità e stile.

Un’icona di stile e impegno

Mary di Danimarca non è solo un’icona di moda, ma anche un simbolo di impegno sociale. La sua presenza a eventi come la consegna degli EliteForsk Awards sottolinea il suo ruolo attivo nella promozione della cultura e della ricerca in Danimarca. La scelta di indossare capi di designer noti, come Alexander McQueen e The Fold, riflette non solo il suo gusto personale, ma anche un sostegno ai talenti della moda. La Regina ha saputo bilanciare il suo ruolo istituzionale con la passione per la moda, rendendola un esempio da seguire per molte donne.