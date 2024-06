Marracash è uno dei rapper italiani più seguiti e la sua penna colpisce sempre, ma parla soprattutto della sua vita, aspetti belli e negativi. Molte delle sue canzoni parlano anche d’amore e ce n’è una, intitolata Crudelia, che parla proprio di una sua ex fidanzata, con la quale ha vissuto una relazione piuttosto tossica: chi è la donna di cui parla Marracash?

Marracash, la relazione tossica con l’ex fidanzata: chi è Crudelia

Prima di iniziare una relazione con Elodie, Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, ha avuto una relazione con un’altra donna, durata quasi due anni. Lui ne parla in un celebre brano contenuto in uno dei suoi album più amati, Persona, e lo fa attraverso un titolo che la dice lunga su come sia finita. La canzone in questione, infatti, si chiama Crudelia – I Nervi, e Crudelia, ovviamente, è lei. Sull’identità della donna misteriosa non si conosce nulla; il rapper ha sempre tenuto nascosto il nome, anche se Marracash in qualche intervista aveva parlato di lei con parole particolarmente forti:

È una psicopatica, malata del peggior tipo di narcisismo, quello maligno, si tratta di persone cattive, il cui obbiettivo è fare del male a chi gli sta attorno. Fare del male agli altri permette loro di riempire il proprio ego distorto, e la loro unica salvezza dal non essere stati amati.

Non solo, in Crudelia Marracash fa riferimento anche a una rissa avvenuta in California, situazione per la quale il rapper ha più volte raccontato di avere rischiato anche l’arresto. Pare inoltre che “Crudelia” li avesse detto di avere un fratello che in realtà non esiste e pare anche che oltre a lui, la donna stesse anche con altri uomini in modo parallelo.

Insomma, una storia d’amore tossica e negativa, che ha portato il King del rap a mollare la presa.

Forse non si conoscerà mai l’identità di Crudelia, ma le parole che ha scritto Marracash sono un evidente manifesto di ciò che una relazione non dovrebbe essere. L’amore malato che ha vissuto con Crudelia è l’amore che nessuno/a dovrebbe mai provare nella vita.

Marracash: dopo la relazione tossica con Crudelia è arrivata Elodie

Dopo avere deciso di abbandonare l’amore tossico, Marracash sembrava aver ritrovato il vero amore con Elodie. Non più love bombing e gaslighting: Elodie è riuscita a guarire, in un certo senso, il cuore appesantito del rapper. La loro storia è durata diverso tempo, circa due anni, e con la cantante Marracash ha anche avuto l’occasione di scrivere uno dei pezzi del suo ultimo album, Noi, loro, gli altri.

Il brano in questione è Crazy Love e compare proprio anche Elodie, sia in voce, sia di persona.

Dopo la brutta parentesi avuta a causa di Crudelia, Marracash è tornato a vivere l’amore con serenità, anche se solo per due anni.

Il rapper continua a lanciare frecciate e dissing non poco pesanti (pare che l’ultimo sia proprio in riferimento alla stessa Elodie), ma rimane uno degli artisti rap più apprezzati di sempre: Marracash è il king del rap.