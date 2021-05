Tutto su Maria Braccini, la bionda e bellissima modella e influencer ventunenne che da settembre 2020 è fidanzata con il talento italiano del tennis Jannik Sinner.

Chi è Maria Braccini

Maria Braccini, una giovanissima modella e influencer che ha conquistato il cuore dell’enfant prodige del tennis mondiale Jannik Sinner.

Di lei si sa poco o nulla, se non che ha 21 anni quindi è di poco più grande del tennista prodigio di Bolzano e che ha più di 60 mila followers sul suo profilo Instagram.

Il profilo Instagram di Maria Braccini è privato ma dalle foto in rete si evince la bellezza della giovane ragazza che ha stregato anche il mago del tennis Jannik Sinner. Bionda, alta, dal fisico prorompente e dagli occhi chiari e profondi: una bellezza da manuale.

Molti fan del giovane tennista infatti temono che Maria sia una distrazione per la carriera di Jannik, che procede a gonfie vele. Il giovane Sinner però ha provveduto a smentire subito, rivelando i particolari sul carattere della Braccini.

LEGGI ANCHE: Chi è Ajla Tomljanovic, tutto sulla tennista

Chi è Maria Braccini: la relazione con Jannik Sinner

Maria Braccini è legata sentimentalmente da settembre 2020 all’enfant prodige del tennis italiano Jannik Sinner. Sinner, classe 2001 nato nel paesino di San Candido, in provincia di Bolzano è uno degli astri nascenti del tennis italiano e si sta facendo notare in tutto il mondo nonostante la sua giovane età. Dapprima ha iniziato a sciare ma poi, a 8 anni, si innamora del tennis e inizia a collezionare i suoi primi successi: per questo si trasferisce giovanissimo a Bordighera, in Liguria. Nel 2015, a 14 anni entra a far parte dei tornei professionistici del tennis. Nel 2018 chiude l’anno alla posizione n°551 a livello mondiale ma ben presto otterrà grandi successi che gli permetteranno di avanzare di molte posizioni e piazzarsi, nel 2019 al 78° posto. È il più giovane tennista ad entrare nella top 80 dagli anni del giovane Rafael Nadal. Ad aprile 2021 si è classificato alla diciottesima posizione del ranking mondiale, un risultato stupefacente per un ragazzo di soli vent’anni.

Chi è Maria Braccini, il suo rapporto con il tennista

La relazione tra Maria Braccini e Jannik Sinner è iniziata sui social: una serie di like e di segni hanno già fatto sospettare ai fan che ci fosse qualcosa tra i due. Nei primi mesi del 2021 il giovane tennista Jannik Sinner ha confermato la loro relazione, descrivendo il loro rapporto. Sinner descrive Maria come una ragazza molto dolce e affettuosa, carina e bellissima ma che ha una grande determinazione. Si dice confortato dal fatto che, alla fine magari di una giornata spossante di allenamenti, possa trovare qualcuno a casa che lo accoglie con amore. La Braccini però, come afferma il talento Sinner, sa che al primo posto della vita dello sportivo c’è il tennis e che è questa la sua priorità. Sempre il tennista afferma che la giovane modella non gli mette pressioni, sa che sta costruendo un percorso importante e sta al suo fianco sostenendolo sempre e comunque.