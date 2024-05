È stata una delle canzoni di maggior successo per il cantante fiorentino. Contenuta nell’album “Il cielo della Vergine”, uscito nel 1995, “Bella Stronza” è una delle più celebri canzoni di Marco Masini: scopriamone testo e significato.

Bella Stronza di Marco Masini: il significato del testo

Il tema amoroso è il più gettonato nella tradizione sanremese. Apparentemente “Bella Stronza” racconta la delusione di un uomo tradito dalla ragazza che amava. Per lei, si legge nel testo, quest’uomo ha “distrutto tutti i sogni

della donna che ho tradito” e “mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico”. La causa, sembra di capire, è da attribuire all’amore smisurato donato alla persona sbagliata: “Forse io ti ho dato troppo amore”, recita una strofa di “Bella Stronza”. Il cantante ripercorre alcuni dei bei momenti vissuti ed esalta il fascino della donna amata: “Dio ti ha fatto bella come il cielo e come il mare”, è solo una delle dediche a lei indirizzate.

Eppure, in precedenti interviste, sollecitato dalle domande dei più curiosi, Masini ha spiegato: “Bella stronza, non è nessuna donna in particolare, è l’attacco al potere, non c’è un riferimento personale. È per le persone che abbandonano i sentimenti e corrono dietro alla ricchezza. Persone, che perdono di vista i veri valori”. Un messaggio importante dietro l’apparente delusione amorosa che riecheggia riga dopo riga. Ma il brano non lascia spazio ai fraintendimenti, dicendo: “Ti fai vedere in giro per alberghi e ristoranti, con il culo sul Ferrari di quell’essere arrogante. Non lo sai che i miliardari anche ai loro sentimenti danno un prezzo: il disprezzo”.