Valencia dice addio a Marc Márquez: gara, livrea dorata e famiglia in griglia nell'ultimo weekend della sua carriera in MotoGP

Domenica 29 novembre 2026 il Circuito Ricardo Tormo di Valencia ha ospitato l’ultima gara in MotoGP di Marc Márquez. Lo spagnolo chiude una carriera che ha cambiato il modo di guardare al motociclismo, e la corsa segna anche la fine dell’era delle moto da 1000cc, il regolamento tecnico che ha caratterizzato la categoria regina per oltre un decennio.

L’annuncio del ritiro era atteso da settimane, ma pronunciato davanti al pubblico di Valencia ha colpito il paddock e i tifosi. Márquez ha scelto il circuito dove aveva già vinto due volte in MotoGP e il Gran Premio di chiusura del calendario.

Una carriera che arriva al decimo titolo

Una settimana prima, a Portimao, Márquez aveva conquistato il suo decimo titolo mondiale. Valencia era la 304ª gara della sua carriera. Lo spagnolo ha costruito il suo percorso su un talento fuori dal comune e su una lettura della gara che pochi piloti possiedono, ma anche su periodi difficili, tra infortuni, operazioni e mesi lontano dalle piste.

Il suo stile di guida, aggressivo e spinto ai limiti, ha influenzato una generazione di piloti cresciuti guardando la MotoGP negli ultimi quindici anni.

Il via, il sorpasso di Fernandez e l’arrivo

Márquez partiva secondo alle spalle di Marco Bezzecchi, pole position. Al via ha effettuato una staccata estrema alla prima curva, guadagnando posizioni. Al secondo giro Raul Fernandez, su Aprilia, lo ha superato e ha preso il comando, senza più lasciarlo.

Márquez ha rincorso per gran parte della gara, riducendo il distacco fino a circa un secondo nel finale. Alla fine Fernandez ha tagliato il traguardo primo, Márquez è arrivato secondo a 2,2 secondi, Pedro Acosta terzo, Bezzecchi quarto e Jorge Martin quinto.

Sul traguardo, con il secondo posto, Márquez ha salutato la tribuna gialla e rossa. Ha detto: “Abbiamo quasi vinto, eh…”, e poi: “La moto mi mancherà, questa è un’emozione che non potrò rivivere”. Ha poi cantato We Are the Champions.

La livrea d’oro e la famiglia in griglia

Prima della partenza la moto di Márquez era dipinta d’oro, con un casco dello stesso colore. Il giro di uscita dal box si è trasformato in una sfilata, con decine di persone accreditate nella pitlane pronte a salutarlo e a battere il cinque con il pilota.

In griglia sono arrivati anche il padre Julià e la madre Roser, rimasta a lungo lontana dalla scena pubblica. La famiglia è stata accanto a Márquez nel momento del congedo.

La corsa ha chiuso anche il Mondiale costruttori, assegnato all’Aprilia per la prima volta nella sua storia.