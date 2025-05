Il ritorno di Mara Venier su Rai 1

Il 4 maggio segna un altro attesissimo appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Ogni settimana, la conduttrice riesce a catturare l’attenzione del pubblico con interviste esclusive e ospiti di grande rilievo. Nonostante le voci di una possibile rimodulazione della programmazione, Mara continua a essere un punto di riferimento per gli spettatori italiani.

Teo Mammucari e il suo libro autobiografico

Tra gli ospiti di questa puntata, spicca Teo Mammucari, che torna in tv per presentare il suo libro Dietro ogni respiro. Questo volume racconta la sua vita, dai sogni giovanili al successo nel mondo della televisione. Dopo un periodo di assenza dai riflettori, dovuto a polemiche e scelte personali, Mammucari si racconta in un’intervista che promette di essere profonda e rivelatrice. La sua ultima apparizione a Belve ha suscitato molto interesse, e ora i fan sono curiosi di ascoltare la sua versione dei fatti.

Milly Carlucci e i vent’anni di Ballando con le Stelle

Un altro ospite di rilievo è Milly Carlucci, che festeggia i vent’anni del suo programma Ballando con le Stelle. In studio, annuncia il suo nuovo show Sognando… Ballando con le stelle, che andrà in onda dal 9 maggio. Questo nuovo format promette di portare freschezza e innovazione, mantenendo viva la tradizione del ballo in tv. La presenza di Carlucci arricchisce ulteriormente la puntata, rendendola imperdibile per gli appassionati di danza e spettacolo.

Musica e cultura: gli altri ospiti

La musica avrà un ruolo centrale nella puntata, con Francesco Baccini che si esibirà in un medley dei suoi successi. Inoltre, il professor Matteo Bassetti, noto per il suo impegno durante la pandemia, presenterà il suo libro Essere medico, offrendo uno sguardo unico sulla professione medica in tempi difficili. Non mancheranno le esibizioni musicali di Vittorio Grigolo e LDA, che porteranno sul palco brani emozionanti e coinvolgenti.

Come seguire Domenica In

Domenica In andrà in onda dalle alle su Rai 1, ma sarà disponibile anche su Rai Italia e in streaming tramite l’app RaiPlay. Questo permette a tutti di seguire il programma in diretta o in differita, rendendo l’esperienza ancora più accessibile. Che si tratti di smartphone, tablet o smart TV, gli spettatori possono godere di un pomeriggio all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento.