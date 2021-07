Una teenager britannica è morta poche settimane dopo il suo 18esimo compleanno a causa di una rara malattia genetica che ha causato il suo invecchiamento precoce. Ashanti Smith è venuta a mancare lo scorso 17 luglio nella sua casa nel Sussex dopo aver trascorso la sua vita affetta da progeria.

Questo porta nei bambini affetti l’insorgere di malattie tipiche degli anziani e ne causa la morte precoce, con una aspettativa di vita massima di soli 20 anni ed una media di 12 anni.

A diffondere la notizia della scomparsa di Ashanti è stata la madre, Phoebe Louise Smith, che ha detto come la sua bambina, “brillante e caparbia“, abbia sempre impedito che la malattia silenziasse il suo spirito. Le sue condizioni sono precipitate velocemente e dopo neanche mezzora se ne era già andata.

Al suo fianco al momento dell’addio la madre e il patrigno Shaine Wickens, oltre all’amica di famiglia Kayleigh Cartwright.

Il padre della giovane Albi Elliott non era presente, ed era finito nelle cronache qualche anno fa per aver rubato i fondi raccolti in beneficenza per la figlia, un reato per il quale fu condannato a tre anni di carcere.