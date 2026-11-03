Unghie autunno 2026: le tendenze smalto e nail art da provare

Con il cambio di stagione cambia anche lo smalto. Il rosso fuoco e i pastello estivi vanno in pausa, e al loro posto arrivano colori caldi, profondi e quasi sempre lucidissimi.

Il risultato è una manicure meno rumorosa e più raffinata, di quelle che sembrano semplici ma che si notano subito. Ecco cosa va per la maggiore nell’autunno 2026.

Il marrone è il nuovo nero

Se c’è un colore che racconta questa stagione, è il marrone. Cioccolato fondente, cacao, caffè: le tonalità più scure e golose stanno prendendo il posto del nero come scelta passe-partout, perché illuminano la pelle in modo più morbido e stanno bene con tutto, dal cappotto di lana al tailleur da ufficio.

La versione più bella è quella a smalto pieno e finish specchio, con un top coat che regala un riflesso quasi liquido.

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Cappuccino: il neutro che scalda

Poco più chiaro, ma altrettanto presente, c’è il color cappuccino. È un beige caldo con un fondo nocciola, a metà strada tra il nude e il marrone, e sta diventando il neutro quotidiano di chi vuole mani curate senza pensarci troppo. Funziona su ogni carnagione e su ogni lunghezza.

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Bordeaux e vineyard nails

Il bordeaux resta un classico d’autunno, ma quest’anno si chiama anche vineyard nails: sfumature di vino, uva scura e frutti di bosco, da portare a tinta unita o con piccoli dettagli. È la scelta giusta per chi vuole un colore intenso senza arrivare al nero, soprattutto sulle unghie corte, dove il tono profondo dà subito eleganza.

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Jammy nails, la marmellata sulle dita

Tra le novità più divertenti ci sono le jammy nails, che prendono il nome dall’effetto marmellata: colori succosi e traslucidi, tra il rosso ciliegia, il prugna e il lampone, con un finish gelatinoso che lascia intravedere un po’ di profondità. Si abbinano bene alle micro nail art, piccoli decori discreti come puntini, linee sottili o un dettaglio su un’unghia sola.

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Aura nails, l’effetto sfumato

Sono lo stile più scenografico della stagione. Le aura nails giocano su un alone di colore al centro dell’unghia, sfumato verso i bordi, come una piccola nuvola luminosa. L’estetica richiama gli anni Settanta, con toni caldi e un finish glossy, o a volte vellutato. Se ami l’arte sulle unghie ma non vuoi un disegno vero e proprio, è la soluzione ideale.

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La french cambia faccia

La french manicure non passa mai di moda, ma si reinventa. Quest’anno la vediamo in versione micro, con la punta sottilissima, e nei colori della stagione: marrone, bordeaux, verde bosco. Un’altra variante è la french con punte scure, per un effetto moderno e meno da sposa.

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Pastello d’autunno

Sorpresa: i pastelli non spariscono, ma si fanno più morbidi e lattiginosi. Si parla di rosa blush, ispirato al trend coreano e dal finish quasi trasparente, ma anche di lavanda (le lavender milk nails), verde pistacchio e azzurro polvere. Sono tinte che danno luce alle mani e creano un contrasto elegante con i colori scuri dei vestiti.

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Dettagli da non perdere

Per chi vuole qualcosa in più, le idee non mancano:

Pois : la manicure a puntini, in stile vintage, torna in versione pop e si fa anche a casa.

: la manicure a puntini, in stile vintage, torna in versione pop e si fa anche a casa. Skittles manicure nei toni caldi: ogni unghia ha un colore diverso, ma sempre dentro la stessa palette autunnale (bordeaux, marrone, senape).

nei toni caldi: ogni unghia ha un colore diverso, ma sempre dentro la stessa palette autunnale (bordeaux, marrone, senape). Foglia oro : piccoli decori dorati che trasformano le unghie in gioielli, perfetti per le serate.

: piccoli decori dorati che trasformano le unghie in gioielli, perfetti per le serate. Metallici: riflessi che ricordano gli anni Novanta, adatti a chi ama osare.

Come scegliere la tua

Se non sai da dove cominciare, parti dalla lunghezza. Sulle unghie corte funzionano benissimo i colori scuri e intensi, come il bordeaux e il marrone cioccolato, mentre sulle unghie più lunghe si possono osare sfumature e french colorate. Per l’ufficio, il cappuccino e il rosa blush sono le scelte più sicure. Per una sera speciale, vale la pena provare le aura nails o un tocco di foglia oro.

Una cosa in comune a tutte queste tendenze: la cura. Mani idratate, cuticole in ordine e un buon top coat lucido fanno più di qualsiasi nail art. L’autunno 2026 premia l’eleganza discreta, quella che si vede da vicino.